李在明抵達中國 展開為期4天國是訪問

（法新社北京4日電） 韓國總統李在明今抵達中國展開為期4天國是訪問。

李在明此訪是前韓國總統文在寅2019年12月訪中以來，韓國總統時隔6年多再次對中國進行的國是訪問。

5日他將與習近平舉行會談，這是雙方在去年11月借慶州亞太經合組織（APEC）峰會舉行會談之後的第2次會晤，此次也是李在明2026年首次出訪會見外國領導人。

李在明5日將出席韓中商務論壇，會見中國企業界人士。6日，李在明將與中國國務院總理李強會面並共進午餐。

7日，李在明將前往上海與上海市委書記陳吉寧共進晚餐，並出席旨在促進韓中風險及初創企業建立夥伴關係的活動。之後，他將訪問位於上海的大韓民國臨時政府舊址，並啟程返回韓國。