李在明推動韓美同盟 稱與韓中合作可並行

【on.cc東網專訊】南韓總統李在明周日（23日）結束對南非的訪問，啟程前往此行最後一站土耳其，在機上向媒體表示，推動韓美同盟關係與推進韓中合作完全可以並行不悖。

李在明指出，南韓外交的基本原則是在發展韓美同盟的基礎上維護好韓中關係，而該原則以國家利益至上的務實外交為本。他指出，南韓應實現韓美同盟的複合式發展，將同盟合作的外延從現有的軍事領域拓展至經濟和高新技術等更多領域，同時應推動深化與華經濟合作，這符合國家利益。

對於美國牽制中國，李在明認為一方面牽制，另一方面合作，這就是現實，如以「一刀兩斷」或「非此即彼」的視角處理國際關係得不到任何好處。至於中日矛盾激化的情況，他指韓方應保持冷靜，致力於將國家利益最大化。他於南非接連會晤中日領導人，充分闡明了韓方立場，韓中、韓日關係當前並無新隱患。

