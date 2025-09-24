李在明聯大演講：以對話終結半島對抗

（法新社紐約聯合國總部23日電） 南韓總統李在明在聯合國大會上發表談話，就朝鮮半島問題提出以交流、關係正常化、無核化為核心的END倡議，他也會晤聯合國秘書長古特瑞斯，爭取聯合國支持兩韓走向對話與合作。

李在明在聯合國大會總辯論演說時提出END倡議，承諾為結束朝鮮半島冷戰、實現世界和平負起責任。END倡議是交流（Exchange）、關係正常化（Normalization）、無核化（Denuclearization）首字母的縮寫，南韓政府將以此為核心，終結朝鮮半島的對立狀況。

他也提出「3階段無核化論」，先「中斷」北韓發展核武及飛彈能力，經過「縮減」過程，最終達到「廢除」的目標。為了實現這項計畫，兩韓必須先修復破裂的信任，轉向相互尊重。

李在明強調，南韓尊重北韓體制，不追求任何形式的吸收統一，也無意採取任何敵對行動，希望藉此打破兩韓之間不必要的軍事緊張及敵對行動的惡性循環。

李在明同日也與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）會晤，指出朝鮮半島的和平安全與國際社會的和平安全息息相關，希望聯合國支持兩韓跨越對立，走向對話與合作。

據南韓總統辦公室新聞稿，古特瑞斯認為南韓政府的對北韓政策是「明智的方式」，表示聯合國會積極支持。