李在明與習近平玩自拍 引發網友關注

（法新社北京6日電） 韓國總統李在明（Lee Jae Myung）訪問北京期間，一張與中國國家主席習近平的自拍照引發話題，因為用來拍照的手機，就是之前習近平送禮時，戲稱「看看有沒有後門」的那一支。

李在明5日在社群媒體X上傳他與習近平和兩位夫人的自拍照，並寫說：「用在慶州收到的小米手機與習主席夫婦自拍，收穫了『人生照片』。」他同時寫說：「今後將與中方更加頻繁地溝通並深化合作。」

這支手機之所以受矚目，是因為去年11月1日，習近平與李在明在韓國慶州出席APEC峰會期間舉行會晤，互贈禮物。習近平贈送小米手機時稱「看看有沒有後門」，引起李在明捧腹大笑。

這對鮮少開玩笑、更遑論拿監控疑雲自嘲的習近平來說，是極其罕見的幽默表現。李在明曾說習近平「出乎意料的很會開玩笑」。

李在明在中國進行國是訪問期間，美軍對委內瑞拉發起行動、逮捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦並將兩人押送離境到紐約受審。中、韓兩國皆對此表示譴責。

李在明與習近平的自拍照引發網友高度興趣，上傳沒幾個小時就被轉貼3400多次。有網友還開玩笑的說：「先生，您知道馬杜洛也是用同款手機嗎？」