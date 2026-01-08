李在明訪華期間 傳獲贈電動單車等禮物

【on.cc東網專訊】南韓總統李在明周三（7日）結束為期4天的訪華行程，於當晚返抵南韓。韓媒周四（8日）引述當地政界消息指，他在此訪收到中方贈送的電動單車等禮物。

按照外交慣例，青瓦台未公開說明中方贈禮的具體內容。政界消息人士透露，李在明獲贈電動單車、陶瓷及茶具套裝、繪畫作品等，還有蘋果、柿餅等水果禮品。

李在明則送出「麒麟圖」和金箔龍紋畫框，還有南韓傳統工藝飾品及美容儀。韓方亦決定以李在明今次訪華為契機，將南韓澗松美術館收藏的一對石獅像捐贈中方。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】