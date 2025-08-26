港大 AI 模型辨識精子受精能力
李在明警告：北韓恐年產10至20枚核武
（法新社華盛頓25日電） 南韓總統李在明（Lee Jae Myung）今天表示，北韓可能很快就能每年生產10到20枚核武，並呼籲各方努力降低緊張局勢。
根據斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）估計，北韓已組裝約50枚核彈頭，並擁有足以再製造多達40個核彈頭的裂變材料。
李在明在戰略暨國際研究中心（CSIS）發表談話指出：「射程可及美國的洲際彈道飛彈（ICBM）幾乎已經研發完成，而他們正在持續建立每年生產約10到20枚核彈的能力。」
李在明談到前任政府採取強硬政策，以及與北韓缺乏外交接觸時表示：「我們曾努力遏制北韓並加以制裁，結果是北韓仍持續發展核計畫。」
李在明強調，南韓致力以傳統武力對北韓構成嚇阻，但也指出自己正在推動緩和被視為挑釁的措施，例如結束在軍事分界線一帶以擴音器播送反北韓訊息。
李在明是在與美國總統川普會談後發表上述談話。川普則表示，希望能再度與北韓領導人金正恩會面。
