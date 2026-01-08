李在明PO企鵝親暱照 喊話金正恩會面

（法新社首爾8日電） 南韓總統李在明在一則社群媒體貼文中，將自己和北韓領導人金正恩比作一對親暱的企鵝，藉此敦促金正恩與他會面。

李在明昨天在社群媒體平台X上寫道，他期盼有朝一日，「朝鮮半島上動盪與敵對的異常狀態將被克服」。

他引用南韓熱門兒童動畫「淘氣小企鵝」（Pororo the Little Penguin）中主角「波露露」（Pororo）的名字，寫道：「去見面吧，波在明與波正恩（Go meet, Po Jae Myung and Po Jong Un）。」

「淘氣小企鵝」是南韓最成功的動畫影集之一，節目創作團隊在2000年代初期的初始製作階段，曾將部分工作外包給北韓的工作室。

自那時以來，北韓已一再宣告自己是「不可逆轉」的核武國家，與南韓的關係也降至多年來的最低點。

李在明的前任尹錫悅去年因試圖中止文人統治失敗而遭罷黜；尹錫悅被指控曾試圖挑釁平壤當局，以此作為宣布軍事統治的藉口。

李在明發表這則貼文的時機，正值他結束對中國的訪問返國。他在訪中期間，將北京定位為能將平壤帶回談判桌的合作夥伴。