李夏茵：正研究容許病人就診到同一聯網其他服務點抽血(蘇敬華報道)

【Now新聞台】醫管局行政總裁李夏茵在本台節目《大鳴大放》指，正研究容許病人會見醫生後，可在同一聯網的其他服務點完成抽血等不同程序，目標最後擴展至全港都可以。

公立醫院新收費明年元旦起實施，醫管局正研究將部分普通科門診日間診症名額撥為夜診，方便上班族就診。

醫管局行政總裁李夏茵：「有時候我們看完醫生要去抽血，抽血有時候很麻煩，譬如在專科門診覆診，你要回醫院抽血；你在家庭醫學的門診覆診，你又回到那間門診抽血。我們現在正研究，如果在同一個聯網裡面，你在我們任何服務點，抽血就可以了，不一定回個別的醫院。(那會方便很多。)是的，我們希望未來全醫管局都可以這樣做，就是說你去任何醫管局的服務點抽血，就不一定去指定服務點，希望可以便利到市民。」

針對專科門診輪候時間長，李夏茵指，會研究改善病情較輕病人的輪候機制。

李夏茵：「我們就會看著個別每一個門診可以供應有多少，我們就會開放一些籌額，在一個指定的時間之內，就真的先到先得。有轉介信，醫生就會看到你究竟是嚴重、是否要緊急看。如果緊急看，就會很快，兩個星期便可以看到，兩至四個星期。如果醫生說，其實情況都是很穩定，不需要這麼快，就可以在剛才的範圍之內預約，先到先得。」

李夏茵又指，會研究由現時可任意預約專科門診時間，改為只能預約有限時段，滿額才開放新日期，有利於醫管局找出須投放更多資源的領域，又認為要將病情穩定的個案轉至基層醫療體系繼續治理。

