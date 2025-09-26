李多慧捐30萬花蓮賑災！真摯告白台灣是故鄉

▲韓籍啦啦隊女神李多慧為花蓮洪災捐款了30萬新台幣，暖心告白：「台灣就是我的家。」（圖／李多慧Threads）

[NOWnews今日新聞] （17：35更新李多慧經紀公司回應）隸屬於味全龍小龍女的韓籍啦啦隊女神李多慧，靠著親民個性、超強舞蹈實力在台灣發展良好，擁有許多忠實粉絲。日前她才為花蓮光復鄉洪災發聲，今（26）日她就在Threads曬出自己的捐款明細，透露自己為花蓮捐款了30萬新台幣，暖心告白：「台灣就是我故鄉，祈求大家幸福。」李多慧的經紀公司也回應《NOWNEWS今日新聞》記者，「花蓮的災情很嚴重，多慧也很關心，希望大家一切都好，能幫上忙的地方都會盡力試試看」

李多慧為花蓮洪災捐款30萬：祈求大家幸福

李多慧在Threads透露自己今天上班前先去了一趟銀行，為了花蓮地區的受災民眾捐款了台幣30萬元，希望花蓮的狀況可以早日康復，「為了盡一份心力，我透過賑災基金會捐款30萬元。台灣就像是我的故鄉一樣，真心希望大家都能幸福，並且齊心協力，早日恢復日常生活。」

廣告 廣告

同時李多慧也曬出自己素顏前往銀行的照片，同時曝光了本次捐款明細，希望自己的一份心力可以讓花蓮快速恢復正常生活，貼文曝光後，吸引許多網友留言猛讚，「李多慧你真的活該被台灣人愛」、「多慧捐這個是行政院指定帳戶，捐這個才可以專款專用於賑災」、「謝謝多慧對台灣的愛心和公益，希望花蓮能早日恢復。」

▲李多慧曬出銀行捐款明細。（圖／李多慧Threads）

李多慧一直默默公益 曾捐款給兒福聯盟

另有粉絲透露李多慧一直以來都有默默做公益，之前她才將YouTube的收益全數捐給兒福機構，這次又大手筆捐出30萬元，直呼實在是沒有愛錯人。

李多慧日前為花蓮光復鄉洪災發聲，透露自己過去環島的時候，因曾因為颱風受困宜蘭，好不容易抵達花蓮後，太魯閣地區又被颱風重創導致無法通行，使她有感而發：「花蓮的災情很嚴重，希望大家一切都好，能幫上忙的地方都會盡力試試看。」

資料來源：Threads

更多 NOWnews 今日新聞 報導

花蓮災情頻傳！胡瓜出國太著急、秒捐100萬救助：盼家園早日恢復

夏和熙揪30藝人「1卡車物資送花蓮」！丫頭親自搬箱：行動最重要

樺加沙重創花蓮！五月天捐5百萬元、劉若英1百萬元善款助災後重建