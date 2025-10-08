李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文

直播節目《婉華時報》截圖

李婉華（Anita）於2003年與股票經紀男友李守正結婚，婚後移居加拿大，並育有一女及一對孖仔。李婉華現時已於加拿大生活超過20年，近日喺其YouTube直播節目《婉華時報》坦言對加拿大現狀感到非常失望和迷惘，亦透露自己對香港嘅思念之情從未減退，暗示萌生回流香港念頭。

李婉華於直播中吐露心聲，坦言當初思鄉嚴重甚至差點放棄升學，直到遇見老公才選擇留下發展：「我一直都好唔捨得離開香港，好鍾意香港嘅節奏」，亦表示如今嘅加拿大令佢陌生，大嘆對加拿大感到失望，經濟環境不佳、治安問題嚴重，都令佢深感焦慮：「以前嘅加拿大唔係咁樣㗎！」李婉華又直言連一對16歲孖仔佢哋都對自己嘅未來感到無助和失望，甚至同佢講：「讀完書都唔知有冇工開。」儘管曾有回流香港嘅想法，但李婉華無奈地表示：「我兩個仔唔識中文，而且（香港）學業進度好難追。」文化和教育上的差異成為李婉華考量嘅重要因素，感歎：「唉……加拿大依家真係好艱難。」

直播節目《婉華時報》截圖

