57歲女星遭醫師誤診！耽誤黃金時間「左眼幾乎失明」 曝痛苦症狀：每天活在恐懼中

57歲前港星李婉華2003年結婚後淡出演藝圈，移居加拿大溫哥華，近年轉型經營YouTube與粉絲互動。她近日在直播與影片中透露，兩年前左眼曾因視網膜裂孔，陷入「近乎失明」狀態，長達半年只能靠微弱視力生活，讓大批網友相當震驚。

李婉華回憶，最初只是偶爾出現飛蚊症，她以為是休息不足，並未放在心上。接著眼前開始看到閃光，視野邊緣也出現灰色陰影，而且範圍越來越大，像有一層灰色屏障慢慢往中央推進。然而她當時忙於直播工作，便沒有即時就醫。

李婉華因為沒有得到及時診治，險些真的失明。（圖片來源：IG anitayuenwahlee）

直到某天早上醒來，李婉華一睜眼便發現左眼幾乎看不見，只剩下深灰色的模糊影像，中央視野更被黑色圓形遮住，無論怎麼眨眼或沖洗都沒有改善，嚇得立刻衝往急診。醫生擔心她可能失明，當下建議轉院處理。

李婉華聽從建議到其他醫院求診，但起初醫生只給了眼藥水就打發。由於當地醫療資源有限，加上轉診與掛號要排隊，她在多位醫師間輾轉約一個月後，才終於被確診為「視網膜裂孔」，然而前一位醫師的誤診已耽誤了黃金治療期，再拖下去可能演變成視網膜脫落，後果就是永久失明。

近半年期間，李婉華就維持著這種近乎失明的狀態，眼裡看到的世界非常怪異——正中央永遠有一塊黑色圓圈擋住，只能靠周邊視力「推測」眼前事物的樣子，生活極為不便。經過半年反覆檢查與治療，她的視力才逐漸恢復，像「窗簾慢慢被拉開」，黑影一天比一天縮小，終於重新看見清晰畫面。

回顧這段經歷，李婉華坦言「每天都活在恐懼中」，身心備受折磨，害怕會真的失明，也因長期接受眼部檢查、拍攝影像與藥物治療感到痛苦，「瞳孔放大藥水的刺激，對眼睛來說負擔很大，非常難受。」如今視力終於恢復，她感謝自己撐過那段日子，也呼籲大家一定要重視任何眼睛異狀，包括乾澀、飛蚊、閃光、視野出現陰影等，一旦發現不對勁務必及早就醫，「真的不要輕忽身體給你的警訊。」

