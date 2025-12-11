李子雄拍片鬧爆內地無人機違規飛近客機航道 劈頭就鬧「嚇死我了」

近年無人機越來越普及，安全問題亦成為一大隱憂。不時北上各地嘅李子雄，日前就拍片指斥有人以無人機進行「黑飛」，即係未經授權、未取合法飛行資格或違規在危險範圍飛行。

李子雄拍片鬧爆內地無人機違規飛近客機航道

李子雄嘅影片疑似喺機場邊行邊拍，佢話「嚇死我了！剛剛從廣州飛過來，無人機跟飛機飛得一樣高」，並配上另一條內媒報導片段，指無人機可以飛越雲層，而且仲係中國最繁忙嘅航線上，「這不是飛無人機啊，這是拿飛機上的人開玩笑」。不過李子雄冇講到係自己喺飛機見到無人機飛近。

李子雄轉述內地博主有關無人機違規飛行嘅片段

李子雄引述嘅影片來自一位叫「地圖偵探」嘅內容創作人，佢話近期廣東、湖南都有人「黑飛」，高度達到8千甚至過萬米，同民航機飛過嘅高度好接近。「地圖偵探」指出廣東中山市其中一個有黑飛發生嘅地點，10公里範圍內有近百架航班經過，而且有人疑似偽造當局發出嘅無人機飛行高度許可證明。無人機廠商回應指，飛行至8千米都可以解禁，但要有關部門批准。

