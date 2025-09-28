46歲李孝利從「K-Pop女王」到瑜伽館、民宿老闆：選擇平靜生活，療癒自己也療癒他人

李孝利近日再度成為焦點，並非因新專輯或綜藝節目，而是她在首爾延禧洞開設的瑜伽館「Ananda」。開幕當日，她親自迎接學生，課後逐一擁抱道別。此刻的她，不再是擁有光環的K-Pop巨星，而是充滿溫度的瑜伽老師。46歲的李孝利選擇了一種療癒自己、同時療癒他人的生活方式，其根源來自多年來舞台背後不為人知的壓力與孤獨。

舞台背後的壓力與孤獨

曾為K-Pop女王的李孝利，舞台上性感自信，MV及廣告作品風靡亞洲。然而，她坦承長期處於鎂光燈下，導致焦慮不安，甚至不敢隨意外出。名氣讓她在舞台背後承受著不為人知的孤獨與壓力。

直率發言帶來的爭議

李孝利向來直率，不拘泥於娛樂圈常規。她曾公開批評行業現象，甚至表達不願生育的想法。這些言論挑戰傳統價值觀，引來部分網民攻擊，雖然承受著被批評的壓力，但她仍堅持忠於自己。正因如此，李孝利成為韓國娛樂圈少數保持真性情的藝人之一。

濟州島的慢活日子

為了逃離壓力，她數年前移居濟州島，過著簡單的田園生活，養龍物、種花、經營民宿。雖然生活平凡，卻使她重新獲得心境的平衡。與大自然相處的日子，讓她感受到與舞台掌聲截然不同的踏實，也學會專注於自己喜愛的事物。

瑜伽館：由興趣轉為新身份

返回首爾後，李孝利並未重返娛樂圈，而是開啟了第二人生。她在首爾延禧洞開設的瑜伽館「Ananda」。開幕當日，她親自以瑜伽老師身份迎接學生，課後逐一擁抱道別，充滿人與人之間的溫暖。相信下課後，不僅學生的身心靈得到療癒，李孝利自己也同樣被治癒，畢竟她在做自己認為有意義、真正喜歡的事情。

活出屬於自己的第二人生

經歷低潮與爭議後，李孝利選擇了一條不同的人生路。無論是民宿、瑜伽館，或田園生活，這些選擇背後都是對自由與真實的追求。她以自身經歷告訴大家：人生不必一味追逐舞台光環和名利，只要專注做自己喜愛的事情，也能活得幸福滿足。

