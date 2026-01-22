李安將獲美國電影剪接協會年度電影人獎

【on.cc東網專訊】先後兩度奪《奧斯卡》最佳導演的台灣名導演李安將於下月舉行的Eddie頒獎禮上，獲頒「美國電影剪接協會」的年度電影人獎。

「美國電影剪接協會」主席Sabrina Plisco表示：「李安對人類最深層情感的探索，30多年來持續點燃全球對電影的熱情。他的創作廣度無人能及，從《斷背山》細膩且突破界線的愛情敘事，到《少年 PI的奇幻漂流》與《臥虎藏龍》的史詩格局，甚至橫跨到 MCU（漫威電影宇宙） 問世前的漫威電影《變形俠醫。」

去年已獲頒美國導演工會（DGA）終身成就獎的李安，以往多次於海外獲獎，他2000年憑經典武俠電影《臥虎藏龍》獲《奧斯卡》最佳電影與最佳導演提名，並於2005年以同志電影《斷背山》（Brokeback Mountain）成為史上首奪《奧斯卡》最佳導演獎的亞洲導演。他隨後又以 2012 年的《少年 PI 的奇幻漂流》再度拿下《奧斯卡》最佳導演獎。

