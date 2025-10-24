李家超主持第二期關愛隊啟動禮 進一步優化社區支援網絡

黃澤鋒太太陳麗麗（Lilian）於2019年剖腹誕下女兒黃熙恩（小黃妃）；今年5月份母親節，黃澤鋒突於社交平台宣布太太懷有身孕，再次成為高齡媽媽，及四口之家。近日（23日），陳麗麗貼出照片公開細女「小貴妃」兩個月大的近照，寫道：「#話咁快就兩個月 #同大家介紹返 #我家新成員 #爹爹的新情人 #小貴妃 #黃熙喬」從照片中看到，黃澤鋒、大女「小黃妃」、細女「小貴妃」齊齊望住鏡頭甜笑 ，以及黃澤鋒和細女對望，相當溫馨。唔少網民留言表示細女好可愛，希望兩個囡囡都可以快高長大：「BB好可愛😍祝BB快高長大，一家人幸福滿滿」、「妹妹似足家姐更好可愛🥰媽媽￼辛苦哂,祝一家四口永遠幸福快樂」、「眼仔睛睛望爸爸，好可愛呀」、「見證小王妃出世，咁快到少貴妃滿月，願兩位靚女健康快樂地成長🤗」、「最幸福的一家，心想事成」等等。

Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前