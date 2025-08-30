李家超出席斬竹灣抗日英烈紀念碑園典禮

【Now新聞台】行政長官李家超出席斬竹灣抗日英烈紀念碑園典禮。

李家超、中聯辦副主任羅永綱及民青局長麥美娟等出席儀式，與東江縱隊港九獨立大隊隊員林珍等老戰士握手。現場舉行升旗禮、奏唱國歌，眾人為英烈默哀兩分鐘和鞠躬致敬，李家超上前整理花圈及主持英烈紀念亭的紀念對聯揭幕儀式，他致辭指政府未來會加強提供抗日資訊。

李家超：「香港除大家身處的紀念碑園外，也有很多抗戰遺址，政府會在這些地點加設紀念牌匾、史實資訊等，讓市民更全面認識抗戰歷史和抗戰勝利的重大意義，今天我們會為英烈紀念亭的對聯揭幕，這幅對聯在地區人士的熱心支持下完成，承載著香港市民的家國情懷。」

#要聞