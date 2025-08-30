李家超出席斬竹灣抗日英烈紀念碑園典禮

【Now新聞台】西貢斬竹灣抗日英烈紀念碑園2020年被列入為國務院第三批《國家級抗戰紀念設施、遺址名錄》，行政長官李家超到場出席抗戰勝利八十周年典禮，提到政府會在各區的抗戰遺址加設歷史資訊等。

行政長官李家超、中聯辦副主任羅永綱及中央駐港部隊代表等人早上九時多到西貢斬竹灣抗日英烈紀念碑園出席典禮，並與東江縱隊港九獨立大隊隊員林珍等老戰士握手，升旗禮後，眾人為犧牲的英烈默哀兩分鐘以及鞠躬致敬，並由李家超代表上前整理花圈和主持英烈紀念亭的紀念對聯揭幕儀式。

李家超致辭指，政府會在各區的抗戰遺址加設歷史資訊等。

李家超：「今天我們會為英烈紀念亭的對聯揭幕，這幅對聯在地區人士的熱心支持下完成，承載著香港市民的家國情懷。我們牢記歷史不是為了延續仇恨和哀痛，而是要為喚醒人民對和平的嚮往和堅持，讓世界各國人民共享安寧。」

李家超亦在文化體育及旅遊局局長羅淑佩陪同下到抗戰及海防博物館。首先與在場的青少年聊天，了解他們對抗戰歷史的認識。

李家超：「有一句說話，『讀萬卷書不如行萬里路』，你有沒有這個感覺？我有些這種感覺，因為(先烈)為我們很大犧牲，才會得到我們現在的平安。和平很重要，自己有自己責任要保家衛國。」

李家超參觀約半小時，提到抗戰勝利紀念活動不只是歷史教育，更是價值觀的塑造，會推動更多青年和學生參觀展覽。

#要聞