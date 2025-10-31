李家超出席APEC領導人非正式會議 與阿聯酋進行雙邊會談

【Now新聞台】行政長官李家超出席亞太經合組織領導人非正式會議。

李家超進入會場後，獲安排坐在國家主席習近平旁邊，兩人交談。習近平與其他與會者交談時，李家超亦在旁陪同。

他之後與阿聯酋阿布扎比王儲哈立德會面，指阿聯酋是本港在中東最重要的貿易伙伴，他相信兩地商貿往來將持續增長，期望雙方可以加強在金融、科技等領域合作。

行政長官李家超：「我們之間的貿易增長非常正面，年度增長達14%，貿易總額去年達160億美元，這非常好。」

廣告 廣告

阿聯酋阿布扎比王儲哈立德：「驚人之處是我們之間貿易潛力可以更大，這正是我們希望與你們達成的。我們之間有很多商業來往，這方面我們可以做得更多。」

#要聞