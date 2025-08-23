李家超到彩興路簡約公屋家訪 陪同新入伙住戶領取鎖匙

港府刊憲擬刪學民思潮、人民力量等社團註冊
行政長官李家超早上到牛頭角區視察，在房屋局局長何永賢和房屋署署長李佩詩陪同下，在彩興路簡約公屋進行家訪及參觀市集攤位。有受特首家訪的居民形容李家超友善，感謝政府興建簡約公屋，令市民受惠。 李家超到訪兩個單位，他陪其中一戶今日入伙的住戶前往領取鎖匙，又向他們贈送禮物。 住戶林先生說，特首與他們聊天，關心他們居住環境比以往有改善，認為李家超非常親切。林先生一家四口之前住在大約100呎的劏房，指舊居環境惡劣，他感謝政府給他們良好的居住環境，認為簡約公屋周邊空氣清新。 李家超向林先生一對兒女贈送玩具遙控車和繪畫用具，兒子Albert說第一次見到特首很開心，告訴對方舊居光線不充足，影響做功課。 另一個接受家訪的住戶張先生說，很榮幸李家超來訪，形容對方友善。張先生說，李家超相當關心他們居住情況及民生問題，期望政府繼續為低收入人士興建房屋，讓市民安居樂業。
