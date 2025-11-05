李家超參觀進博會香港展區 鼓勵本港企業推廣優勢產品(李馨萍報道)

【Now新聞台】上海進博會香港今年有380家企業參展創下新高，行政長官李家超鼓勵港商藉助展會對接國際平台，開拓更多海外市場。

這家賣保健品的企業在香港成立超過26年，自首屆至今每年都來，今年更嘗試一些新玩法。

本港參展商陳家偉：「今年亦通過了做多了一些社交媒體直播，去直接接觸到更多內地消費者，希望可以發展更多的一些分銷商在內地。」

貿發局今年也是第一次在食品館增設直播間，每天直播九小時，希望通過內地電商平台，幫助港商尋找更多買家。

香港今年有380家企業參展，當中有54間企業的展位集中在貿發局設立的香港食品館和服務業展館，行業涵蓋零食、飲品及保健品等，超過四成企業首度參展，涉及醫療科技、物流等領域。

行政長官李家超：「香港很多團隊你是其中一個我們很信賴的團隊，要發揮力量。」

特首李家超在貿發局主席馬時亨、商經局局長丘應樺等陪同下，參觀多個香港企業展位。

李家超：「我很高興，剛剛和不同的參展商交談的時候，他們都很胸有成竹，覺得可以利用這個平台去推廣他們的產品，我也希望香港所有好的產品、品牌產品都受到不同地方人士歡迎，所以我對他們這次參展的成績很有信心。」

李家超上午亦有出席進博會開幕式，並在總理李強視察香港展區時，向他匯報香港在各領域重要國際排名及優勢。

#要聞