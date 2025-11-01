李家超向習近平匯報本港最新社會及經濟發展情況 稱習近平非常關心及重視香港(羅泳思報道)

【Now新聞台】行政長官李家超在南韓總結亞太經合組織會議的行程，他稱會議期間曾與國家主席習近平短暫交流，匯報了本港最新社會及經濟發展情況，指習近平非常關心及重視香港，支持特區政府做好工作。

李家超周五早上出席APEC領導人非正式會議，獲安排坐在國家主席習近平旁邊，兩人交談被問到有否談及12月舉行的立法會換屆選舉，李家超稱匯報了本港最新的社會以及經濟發展情況。

李家超：「習主席亦都有與我扼要討論現時面對的地緣政治問題，他聽我匯報的時候當然是很關心、很重視，我亦都感受到他是一個很親切的領導，亦都支持政府做好自己工作。」

而周六早上會議，習近平和李家超一同進入會場，印尼總統普拉博沃、馬來西亞總理安華與習近平握手和短暫交談，李家超稱感受到成員國對中國的重視和尊重。

李家超：「在整個過程中，我都看到國家在國際事務上的影響力，我們舉足輕重的份量發揮很關鍵的作用。另一樣感受很深，各個出席議會的領導人代表都是非常尊重習主席，特別是他的個人領導魅力，這個對我感受很深。」

對於香港何時能加入區域全面經濟伙伴關係協定(RCEP)，李家超稱大部分成員國都支持香港加入，RCEP方面亦同意進入程序，期望能夠盡快成立為香港而設的工作組。

香港目前在南韓並未有設立經貿辦，李家超稱設立經貿辦時需要考慮整體經貿發展，亦涉及法律和特權等問題，要進一步研究。至於在馬來西亞吉隆坡的新經貿辦，則可如期年底前投入運作。

