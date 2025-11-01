李家超向習近平匯報香港社會及經濟發展 稱習近平支持特區政府做好自己工作

8歲以下須用兒童安全座椅 Uber、順風車受規管
貝森特：北京「朝天鳴槍」犯了大錯 稀土牌最多只能再用兩年！
據《金融時報》周五 (31 日) 報導，美國財政部長貝森特在特習會後表示，北京威脅停止稀土出口是「真正的錯誤」，堅稱美國將在兩年內確保替代供應。鉅亨網 ・ 11 小時前
特朗普就中國暫停稀土管制自誇戰功 專家稱開了危險先例
【彭博】— 特朗普事後的發言完全一付大獲全勝的樣子。但在特朗普今年1月重返白宮以來與中國國家主席習近平的首次會晤中，他付出的代價至少與所得相當。Bloomberg ・ 1 天前
川普籲廢除參院關鍵表決門檻 終結聯邦政府停擺
（法新社華盛頓30日電） 隨著共和黨面臨愈來愈多的壓力，要求儘速恢復政府運作，美國總統川普今天呼籲廢除參議院推進法案所需的關鍵60票門檻，主張以所謂「核子選項」（Nuclear Option），結束政府停擺。採取所謂的『核子選項』，廢除阻撓議事，廢除它！法新社 ・ 23 小時前
歐盟據悉考慮對華實施「實物」關稅 以確保關鍵原物料的供應
【彭博】-- 歐盟正考慮一項新的貿易措施，將要求部分中國出口商在向歐盟出口特定商品時，向歐盟的儲備庫供應關鍵的原物料。知情人士透露，這項被官員稱為「實物」關稅的條款，是歐盟正在考慮的若無法通過外交途徑解決中國對關鍵投入品出口管制問題時的若干選項之一。這些要求匿名的人士表示，主管歐盟貿易事務的歐盟委員會正在討論的其他選項還包括：對中國依賴的商品和服務實施定向出口限制。據知情人士透露，相關討論仍在進行中，尚未作出任何決定。任何措施都需要獲得歐盟委員會內部的共識，並得到主要成員國的支持。包括德國在內的部分歐盟國家因擔心貿易爭端升級，一直不願對北京採取報復措施。歐盟委員會發言人不予置評。原文標題EU Debates ‘In-Kind’ China Tariff to Ensure Critical MaterialsMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 23 小時前
美國委內瑞拉緊張升溫 千里達及托巴哥軍戒備
（法新社千里達西班牙港31日電） 美國與委內瑞拉緊張關係升溫，美國在加勒比海地區軍事集結之際，千里達及托巴哥共和國今天下令軍隊進入戒備，所有人員召回基地。根據法新社取得軍方發出的訊息，千里達及托巴哥部隊已進入「一級戒備狀態」，軍人奉令回營。法新社 ・ 4 小時前
立法會選舉2025｜江旻憓傳出戰旅遊界 馬會：已暫停江所有職務｜不斷更新｜Yahoo
2025 年立法會選舉提名期在 10 月 24 日開始，至 11 月 6 日結束。截至 10 月 30 日，已經有 28 名議員明確表示不再參選，包括全部 12 名年屆 70 歲或以上的議員。Yahoo新聞 ・ 1 週前
參議院本周第三次通過推翻特朗普關稅決議
美國參議院以51票對47票通過決議，試圖推翻美國總統特朗普動用緊急權力實施對等關稅，為參議院本周第三次通過同類決議。參議院本周稍早通過的兩項同類決議，涉及針對加拿大及巴西的關稅。三次表決均有4名共和黨參議員倒戈。 但美國眾議院議長約翰遜設定特別規則，令參議院通過的上述三項決議不會在眾議院表決，且美國總統特朗普在參眾兩院通過有關決議後，仍可動用否決權。(fc/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
律師：哥倫比亞總統遭美國制裁 連薪俸都難領
（法新社波哥大30日電） 哥倫比亞總統裴卓的律師今天告訴法新社，在受到美國制裁後，裴卓連領取自己的薪俸都面臨困難。裴卓的律師科瓦里克（Daniel Kovalik）說：「他們的信用卡和銀行帳戶都已被凍結…現在即使是領取身為公職人員的薪俸都很困難。」法新社 ・ 1 天前
全球最老國家元首 92歲畢亞再度連任喀麥隆總統 預計掌權到百歲 民眾痛批受夠了
中非國家喀麥隆總統大選結果出爐，高齡92歲的現任總統畢亞（Paul Biya），以53.66%的得票率勝選，在掌權43年之際，繼續將總統生涯推升至第八任期，可再執政7年，可望掌權至近百歲。選舉結果10月27日由憲法法庭正式宣布。 然而，畢亞的連任在計票結果陸續出爐之際，多地民眾走上街頭，表達不滿；主要競選對手貝克瑞（Issa Tchiroma Bakary）住家門外更傳出槍響，據報導有兩人死亡。喀麥隆最大城市杜阿拉（Douala），反對派支持者在街道焚燒輪胎、推倒攤位，企圖封鎖道路，警方則回以催淚瓦斯，不少人表示已經「受夠畢亞」，國家需要改變。 畢亞是全球在位最久、年齡最大的領導人，自1982年以來一直統治著喀麥隆，並在2008年取消總統任期限制。其27歲的女兒布倫達（Brenda Biya）選前甚至在TikTok發布影片，呼籲選民不要投給她的父親。 根據「透明國際」（Transparency International）資料，畢亞政府被列為全球最腐敗的政權之一。擁有3000萬人口的喀麥隆，世界銀行資料指出，每人每日生活費不到5美元（約新台幣160元），人均GDP甚至比1986年經濟高峰時還要低。 路透表示，非洲是全球最年輕的地區，多數國家卻被一群最年長的領導人統治，喀麥隆平均年齡為19歲，也正在進行大選的象牙海岸平均年齡為18.3歲，總統烏阿塔哈（Alassane Ouattara）為83歲，預估也會贏得第四任期。路透分析，這也引發年輕族群「Z世代」對改革與政府負責的強烈訴求。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
高市早苗晤習近平 拜相後首次中日首腦會談
日本首相高市早苗在亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議期間會見中國國家主席習近平，是高市就任首相後，首次日中首腦會談。共同社報道，中日首腦或將確認全面推進擴大日中共同利益的「戰略互惠關係」，並構建「建設性且穩定的關係」。雙方還有可能圍繞中國在包括釣魚島周邊在內東海的活動等交換意見，圍繞台灣問題的討論也備受關注。(WL)infocast ・ 1 天前
加拿大總理卡尼將訪問中國與習近平會面
加拿大總理卡尼接受了中國國家主席習近平的訪問邀請，成為兩國關係的轉折點。 兩位領導人於周五在亞太經合組織(APEC)峰會期間會晤40分鐘後發出及接受邀請，將是自2017年以來加拿大總理與中國國家主席的首次會面。 自2018年外交爭端以來，兩國關係一直緊張，並自2024年以來陷入貿易爭端。但隨著加拿大與美國之間的貿易緊張局勢持續升溫，卡尼表示，加拿大將轉向加強與其他主要經濟體的聯繫。 在周五與習近平會晤後，卡尼在對記者簡短發言時表示，他相信加拿大與中國的關係已經達到一個「轉折點」，將為加拿大經濟帶來積極發展。 (to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 14 小時前
美徵華關稅降至47% 貿戰停一年
中美兩國元首會晤後傳來好消息，中國商務部指出，美方將取消針對中國（包括香港和澳門）商品加徵的10%「芬太尼關稅」（較目前的20%減半，即平均稅率由57%降至47%），以及24%對等關稅繼續暫停一年；中方將相應調整針對美方上述關稅的反制措施，雙方亦同意繼續延長部分關稅排除措施。信報財經新聞 ・ 1 天前
法新社專訪 國民黨主席鄭麗文反對國防預算飆升
（法新社台北1日電） 台灣最大在野黨國民黨的新任黨主席鄭麗文表示，台灣負擔不起把國防預算提高到國內生產毛額（GDP）占比的3%以上，因為這會讓政府預算規劃嚴重受阻。台灣總統賴清德所屬的民進黨在美國施壓下，打算明年將國防預算在GDP占比調升至3%以上，並在2030年前進一步做到占比5%，以備戰北京可能武力犯台。法新社 ・ 1 小時前
卡尼今午在南韓與習近平會面
加拿大總理辦公室表示,正在南韓的總理卡尼將於當地今日下午4時與中國國家主席習近平會面。卡尼本周較早時抵達亞洲,致力深化與區內國家的貿易和安全關係。中國是加拿大僅次於美國的第二大貿易夥伴,卡尼曾強調有必要重啟與中國的廣泛接觸。加拿大在一年前宣布將對中國進口電動車徵收100%關稅,中方今年8月亦宣布對加拿大進口油菜籽徵收初步反傾銷稅。渥太華方面表示,兩國高級官員本月較早時曾就有關爭端進行磋商,但未有跡象顯示雙方立即取得任何突破。加拿大外長阿南德早前到訪北京,與外長王毅會面。王毅當時說,中方願意同加拿大重啟各層級對話交往,推進解決各自合理關切,推動中加關係早日步入健康、穩定、可持續發展軌道。 (BC)infocast ・ 1 天前
美國能源部長：美國準備向中國出售更多石油及天然氣
外電報道，美國能源部長Chris Wrigh表示，如果中國減少購買俄羅斯石油及天然氣，美國準備向中國出售更多石油及天然氣，相信中美之間有很多互利共贏的空間。AASTOCKS ・ 1 天前
政府關門衝擊糧食援助 川普：已指示尋找解方
（法新社華盛頓31日電） 美國總統川普今天似乎為依賴糧食援助的低收入美國民眾提供了一線生機，他表示不希望他們「挨餓」。川普在他創設的社群平台「真實社群」（Truth Social）一篇長文中表示，在政府持續關門期間，資金於11月1日到期後，「政府律師不認為我們有法定權力支付補充營養援助計畫（SNAP）」的福利金。法新社 ・ 3 小時前
以色列：已透過紅十字會接收2人質遺體
（法新社耶路撒冷30日電） 以色列表示，其安全部隊今天在加薩走廊透過紅十字會接收了哈瑪斯（Hamas）歸還的兩名以色列人質遺體，這是依據以哈停火協議進行的移交。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發布的聲明指出：「以色列透過紅十字會（Red Cross）收到兩名人質的遺體，遺體已交給加薩走廊（Gaza Strip）境內的以色列國防軍（IDF）和國家安全局（Shin Bet）部隊。」法新社 ・ 1 天前
陳國基：冀所有選民投票讓議會充分反映民意
【Now新聞台】立法會選舉下月7日舉行，行政長官李家超早前向全體公務員發信，強烈呼籲他們以身作則，踴躍投票。署理行政長官陳國基指，公務員比普通市民有多一層身分，需要認清及履行投票的責任。 署理行政長官陳國基：「公務員作為政府的僱員，是有責任支持政府的工作，這個是肯定的。香港政府是全港最大的僱主，10多萬的公務員我們都希望他能夠認清自己的責任，去履行投票的責任，因為這樣才是帶頭作用，因為作為政府呼籲市民、民間公司要投票支持，自己不做，何來一個帶頭作用。」陳國基又稱，政府的關鍵績效指標KPI，最好是所有選民都投票，提升議會的代表性，議員提出的意見可以更加切合市民需要，充分反映民意。#要聞now.com 新聞 ・ 9 小時前
野村陸挺:中美緊張局勢很可能在一年休戰期結束前再升級
野村證券中國首席分析師陸挺表示，昨天，美國總統特朗普與中國國家主席習近平在南韓釜山舉行高峰會，這是自2019年6月以來兩人首次面對面會晤。峰會結束後，中國公佈了在吉隆坡貿易談判中達成的協議。雙方同意休戰一年，涵蓋24%的互惠關稅、港口費以及最新一輪的出口管制措施(包括美國的「50%關聯規則」和中國加強稀土出口管制)。美國將芬太尼關稅從20%減半，而中國承諾在本季(截至明年1月)購買1200萬噸大豆，並在未來三年每年至少購買2500萬噸。陸挺指，此次峰會進一步突顯了美中大國競爭的格局。雙方在峰會前都採取了強硬姿態，隨後又做出了讓步。雙方都在爭取時間，鞏固自身立場，並努力減少對彼此的依賴。美國政府一直在簽署一系列稀土材料協議，而北京則在晶片製造領域投入大量資金。儘管休戰協議規定為期一年，但野村認為緊張局勢很可能在一年休戰期結束前再次升級。該行認為，美中兩大超級大國之間持續的經濟/貿易衝突不可避免。野村認為，這種緊張、升級和休戰的循環已成為美中關係的新常態。10月24日，美國貿易代表辦公室啟動了對中國執行第一階段貿易協定情況的調查；而9月13日，中國對美國晶片和政策啟動了反傾銷和反歧視調查。infocast ・ 1 天前
歐盟據報考慮對華實施實物關稅 涉關鍵原物料供應
外電報道,歐盟正考慮一項新的貿易措施,將要求部分中國出口商在向歐盟出口特定商品時,向歐盟的儲備庫供應關鍵的原物料。知情人士透露,這項被官員稱為「實物」關稅的條款,是歐盟正在考慮的,若無法通過外交途徑解決中國對關鍵投入品出口管制問題時的若干選項之一。而主管歐盟貿易事務的歐盟委員會正在討論的其他選項,包括對中國依賴的商品和服務實施定向出口限制。據知情人士稱,相關討論仍在進行中,尚未作出任何決定。任何措施都需要獲得歐盟委員會內部的共識,並得到主要成員國的支持。包括德國在內的部分歐盟國家因擔心貿易爭端升級,一直不願對北京採取報復措施。歐盟委員會發言人不予置評。 (BC)infocast ・ 3 小時前