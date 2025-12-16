李家超在京述職後稱中央挺港惠港措施增添發展動能

【Now新聞台】李家超在北京述職後稱，向國家主席習近平匯報了香港的政治、經濟和社會的整體情況，特區政府會發揮內聯外通優勢。

行政長官李家超：「特區政府會主動融入和服務國家發展大局，對接十五五規劃。我感謝中央過去一年推出多項挺港惠港措施，包括支持國際調解院落戶香港、擴展港資港法港仲裁適用範圍，粵車南下亦會在12月23日進入香港市區，這些措施將進一步增添香港發展動能。」

