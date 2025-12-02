宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
李家超宣布立法會選舉如期 12.7 舉行 就宏福苑火災設「獨立委員會」由法官主持｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】今日（2 日）是大埔宏福苑五級火發生第七日。行政長官李家超今早出席行政會議前見記者，表示 12 月 7 日立法會選舉將會如期舉行。
李家超並表示，將會就火災成立「獨立委員會」，由一名法官主持，審視起火原因及其他相關問題。
李家超被記者問到在火災期間的警方國安處拘捕行動，李家超回應指執法部門都是根據法律和證據作出行動，只要有足夠證據，不論人士身份為何，部門都會嚴正執法，不會容忍任何罪行。李家超又強調，社會目前團結救災支援受影響的人，「任何人士，任何人士（any body, any body）」如果影響救災工作，社會都會採取行動。
稍後有詳細報道。
