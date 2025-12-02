李家超宣布立法會選舉如期 12.7 舉行 就宏福苑火災設「獨立委員會」由法官主持｜Yahoo

【動物專訊】大埔宏福苑大火災難有至少300多隻動物受困，搜救行動仍在進行中，截至昨日（11月30日），獲救倖存動物有209隻，有63隻動物不幸身亡。香港愛護動物協會檢核部主管（調查及行政）秦美怡（Marsha）坦言在現場心情百感交集，看到動物生還和主人團聚感到很興奮，但看到動物離世又很難過傷心，惟情緒都要留待將來再處理，現在大家都維持專業態度做好搜救工作。 愛協今日在社交專頁公布截至11月30日晚上11時的被救出動物種類與數字，當中貓貓數量最多，78隻從災場救出的貓貓中，有44隻倖存，34隻不幸離世。狗狗有18隻獲救出，但只得6隻生還。生還率較高的動物包括嚙齒類、蛇和龜，其中61隻獲救出的龜中，有54隻生還，7隻不幸死亡。 Marsha這幾日都留守現場協助救援，當消防員將動物帶落樓時，她的心情都很複雜，一方面希望出來的是活著的動物，但也害怕帶落來的是屍體。她記得有隻貓貓躲在床下底，幸運生還獲救，亦有貓貓跑到隔鄰單位獲救，看到主人和動物團聚，在場的搜救人員都會十分振奮。 然而，也有很多動物不幸離世，令大家都很難過，「昨日最深刻是見到有主人和貓袋內的貓在後樓梯離世，我們心情都很沉重，主人想

香港動物報 ・ 17 小時前