李家超明發表新一份施政報告 消息︰新生子女首兩年或享額外免稅額

行政長官李家超 施政報告地區諮詢會

行政長官李家超明日(17日)發表任內第四份施政報告。他將於早上11時在立法會宣讀施政報告內容，下午3時30分在政府總部舉行記者會回答提問，晚上7時在出席《行政長官2025年施政報告》電視論壇節目。《施政報告》全文於行政長官完成發言後會在www.policyaddress.gov.hk網頁發放；文本及相關刊物會於行政長官完成發言後在民政事務總署轄下20個民政諮詢中心等派發。就報告內容，各界各有不同期待，預計繼續著力推動經濟，著力創科發展。

有消息指，政府將推出「知識產權融資沙盒」，協助試點行業如科技行業等，利用知識產權進行融資，使企業釋放無形資產的經濟價值，同時吸引國際創科企業落戶，促進創新及知識產權交易。

為鼓勵市民生育，據了解，政府亦將在此方面措施再加碼，預計將延長新生子女在課稅年度的額外免稅額，由現時僅出生首年擴展至少首兩年，讓家庭在嬰兒出生後的首兩個課稅年度均可受惠，每年均可享有26萬元的子女免稅額。立法會議員林琳促全面制定育兒相關政策及配套，構建整體的育兒友好環境。

經濟、旅遊、金融界等多個界別人士，均再有聲音指期望有措施可助力發展。不少業界人士建議當局為各行業加強人才培訓，同時亦應解決硬件配套不足，加大力度吸引入境客，吸引人才留港發展，推動經濟。香港總商會總裁楊偉添則建議政府推出措施，幫助中小企數碼化轉型、善用人工智能(AI)等科技，以協助企業應對不確定的環境。

