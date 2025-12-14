李家超明赴京述職 向習近平匯報宏福苑善後

【Now新聞台】行政長官李家超星期一啟程到北京述職三日，他日前稱將向國家主席習近平匯報宏福苑火災善後工作。

李家超將第四度到北京向中央述職，期間會向國家領導人匯報香港經濟、社會和政治等方面的最新情況，包括國際如何評價香港以及本港如何更積極融入國家發展大局等。李家超上周五亦稱，會向國家主席習近平以及其他領導人匯報宏福苑火災的善後工作。

行政長官李家超：「當然習近平主席已經表示高度關注，我必然會向他匯報在這方面特區政府所做的工作，以及香港社會一方有難、八方支援的共同力量。香港的整體情況也有其他，我相信習主席希望知道的最新的經濟情況、我們按著十四五規劃的發展和部署、成績如何、我這麼多年施政報告做出來的成績如何。」

行政長官辦公室主任葉文娟和行政長官私人秘書黃霆芝將會隨行，而在李家超離港期間，由政務司司長陳國基署理行政長官職務。

另外，澳門行政長官岑浩輝亦於周一至周三前往北京述職，向習近平匯報澳門特區政府過去一年的施政工作和明年的施政重點。

