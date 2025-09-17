李家超發表新一份《施政報告》｜恒指逼近 27000 點｜何超雲與消防未婚夫傳復合｜9 月 17 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 9 月 17 日（星期三）。明日香港大致多雲，有幾陣驟雨，早上約 28 度，日間部分時間有陽光及酷熱，市區高見約 34 度，稍後局部地區有雷暴，吹和緩東至東北風。最高紫外線指數約 10，屬甚高，外出請做好防曬與補水。

【今日重點新聞】

施政報告2025懶人包｜居屋綠表比例提高至 5 成 增白居二配額 餐廳申請狗隻進入牌照 一文睇清政策重點｜Yahoo

【Yahoo 新聞】行政長官李家超在立法會發表 2025 年《施政報告》，重點包括設「部門首長責任制」並擴大「公務員敍用委員會」職能，以強化問責與評核；房屋方面把居屋綠白表配額由 40：60 調整至 50：50，並推「長者業主樓換樓計劃」。支援企業措施涵蓋非住宅用戶水費及排污費減收 50%（每戶每月上限分別為 10,000 元及 5,000 元）、工商業污水附加費減半，以及延長「中小企融資擔保計劃」八成擔保產品申請期等。另設容許狗隻進入的食肆牌照；教育、醫療與精神健康亦有增撥資源與新安排，包括子女雙倍免稅額適用期延至兩年、慢性病治理平台與口腔健康服務強化等。

廣告 廣告

李家超發表新一份施政報告。 (Photo by Peter PARKS / AFP) (Photo by PETER PARKS/AFP via Getty Images)

施政報告2025大學學額｜非本地生比例增至 50% 1.5 萬本地生學額不變 推「遊學香港」品牌｜Yahoo

【Yahoo 新聞】政府宣布由 2026/27 學年起，資助院校非本地生自費就學人數上限由相當於本地學額的 40% 增至 50%，研究院課程超額收生自資學額上限由 100% 增至 120%。同時維持每年約 1.5 萬個本地生資助學額。教育局將設「留學香港專班」，並推大型宣傳計劃「Hong Kong: Your World-class Campus」，強化國際與內地招生。

施政報告2025寵物友善｜狗隻入餐廳解禁 容食肆申請牌照 李家超：創造新商機｜Yahoo

【Yahoo 新聞】施政報告提出推廣寵物友善場景，政府將推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批餐廳會設明確標識。李家超引述統計稱，全港逾 24 萬住戶飼養貓狗、總數超過 40 萬，相關消費涵蓋食用品、醫療、保險、美容與訓練等，措施冀為餐飲業帶來新商機，同時當局續簡化發牌流程，加快新經營者開業。

全港逾 24 萬住戶飼養貓狗(Photo by ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images)

【今日重點財經新聞】

恒指全日升 469 點逼近 27000 關 大市總成交升至逾 3600 億元

【Yahoo 財經】受政策消息與大型科網股帶動，恒生指數收報 26,908 點，升 469 點（+1.78%），逼近 27,000 關；國指報 9,596 點；科指報 6,334 點。全日總成交約 3,602.8 億元。騰訊、阿里巴巴、美團、京東等科網股普遍上揚；港交所、比亞迪等亦錄得升幅，匯控及中移動個別回落。

施政報告2025｜參考歐美趨勢 港府長遠可引入「AI 高官」避免腐敗？-

【Yahoo 財經】今年施政報告以人工智能為關鍵詞，提出成立「AI 效能提升組」統籌各部門應用 AI，推動流程重整與政務創新，並計劃設立研發平台與支援計劃，促進算力及數據產業發展。報道提到有國際案例以 AI 參與政府決策或行政流程，探討本港長遠引入「AI 高官」的可能性與成本效益。

小米 17 Pro 最新背屏公開：可自訂顯示、輔助拍攝及控制汽車

【鉅亨網】小米發布影片展示小米 17 Pro 新設計，機背設「妙享背屏」，支援時鐘主題、更換圖案、後攝自拍取景及小米汽車 App 控制等功能；系列包括小米 17、17 Pro、17 Pro Max，主打影像升級並預告本月發布，定位全面對標旗艦市場。

【今日重點娛樂新聞】

何超雲與消防未婚夫傳復合 IG 互動揭示關係仍緊密

【Yahoo 娛樂圈】何超雲與高級消防隊長未婚夫 Douglas 早前傳出情變，女方一度清空合照。近日有網民發現疑為 Douglas 的 IG 帳戶上傳 9 月 3 日倫敦諾丁山風景照，何超雲按讚並持續追蹤其私人帳號，被指關係仍然密切，或低調復合。

何超雲與消防未婚夫傳復合 IG互動揭示關係仍緊密

關智斌透露與張致恒仍是朋友但聯絡不多 回應 BOYZ 合體可能性：只要信不要問

【Yahoo 娛樂圈】關智斌將於啟德體藝館開個唱，被問及會否與前隊友張致恒合體，他表示要等待合適時機與「同頻率」，強調彼此仍是朋友但聯絡不多，未有具體計劃。

楊千嬅演唱會開售已爆滿 紅館 4 場公售只得一萬張飛

【Yahoo 娛樂圈】楊千嬅紅館一連 4 場演唱會今日公開發售，網站顯示公售門票僅約 10,000 張（與場地三面台及內部銷售比例相關），截至下午 4 時門票已全部售罄；康文署指一直鼓勵主辦單位提高公售比例。