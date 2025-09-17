10.1國慶優惠 半價看電影 免費乘電車天星小輪等
李家超發表新一份《施政報告》｜恒指逼近 27000 點｜何超雲與消防未婚夫傳復合｜9 月 17 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 9 月 17 日（星期三）。明日香港大致多雲，有幾陣驟雨，早上約 28 度，日間部分時間有陽光及酷熱，市區高見約 34 度，稍後局部地區有雷暴，吹和緩東至東北風。最高紫外線指數約 10，屬甚高，外出請做好防曬與補水。
【今日重點新聞】
施政報告2025懶人包｜居屋綠表比例提高至 5 成 增白居二配額 餐廳申請狗隻進入牌照 一文睇清政策重點｜Yahoo
【Yahoo 新聞】行政長官李家超在立法會發表 2025 年《施政報告》，重點包括設「部門首長責任制」並擴大「公務員敍用委員會」職能，以強化問責與評核；房屋方面把居屋綠白表配額由 40：60 調整至 50：50，並推「長者業主樓換樓計劃」。支援企業措施涵蓋非住宅用戶水費及排污費減收 50%（每戶每月上限分別為 10,000 元及 5,000 元）、工商業污水附加費減半，以及延長「中小企融資擔保計劃」八成擔保產品申請期等。另設容許狗隻進入的食肆牌照；教育、醫療與精神健康亦有增撥資源與新安排，包括子女雙倍免稅額適用期延至兩年、慢性病治理平台與口腔健康服務強化等。
施政報告2025大學學額｜非本地生比例增至 50% 1.5 萬本地生學額不變 推「遊學香港」品牌｜Yahoo
【Yahoo 新聞】政府宣布由 2026/27 學年起，資助院校非本地生自費就學人數上限由相當於本地學額的 40% 增至 50%，研究院課程超額收生自資學額上限由 100% 增至 120%。同時維持每年約 1.5 萬個本地生資助學額。教育局將設「留學香港專班」，並推大型宣傳計劃「Hong Kong: Your World-class Campus」，強化國際與內地招生。
施政報告2025寵物友善｜狗隻入餐廳解禁 容食肆申請牌照 李家超：創造新商機｜Yahoo
【Yahoo 新聞】施政報告提出推廣寵物友善場景，政府將推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批餐廳會設明確標識。李家超引述統計稱，全港逾 24 萬住戶飼養貓狗、總數超過 40 萬，相關消費涵蓋食用品、醫療、保險、美容與訓練等，措施冀為餐飲業帶來新商機，同時當局續簡化發牌流程，加快新經營者開業。
【今日重點財經新聞】
恒指全日升 469 點逼近 27000 關 大市總成交升至逾 3600 億元
【Yahoo 財經】受政策消息與大型科網股帶動，恒生指數收報 26,908 點，升 469 點（+1.78%），逼近 27,000 關；國指報 9,596 點；科指報 6,334 點。全日總成交約 3,602.8 億元。騰訊、阿里巴巴、美團、京東等科網股普遍上揚；港交所、比亞迪等亦錄得升幅，匯控及中移動個別回落。
施政報告2025｜參考歐美趨勢 港府長遠可引入「AI 高官」避免腐敗？-
【Yahoo 財經】今年施政報告以人工智能為關鍵詞，提出成立「AI 效能提升組」統籌各部門應用 AI，推動流程重整與政務創新，並計劃設立研發平台與支援計劃，促進算力及數據產業發展。報道提到有國際案例以 AI 參與政府決策或行政流程，探討本港長遠引入「AI 高官」的可能性與成本效益。
小米 17 Pro 最新背屏公開：可自訂顯示、輔助拍攝及控制汽車
【鉅亨網】小米發布影片展示小米 17 Pro 新設計，機背設「妙享背屏」，支援時鐘主題、更換圖案、後攝自拍取景及小米汽車 App 控制等功能；系列包括小米 17、17 Pro、17 Pro Max，主打影像升級並預告本月發布，定位全面對標旗艦市場。
【今日重點娛樂新聞】
【Yahoo 娛樂圈】何超雲與高級消防隊長未婚夫 Douglas 早前傳出情變，女方一度清空合照。近日有網民發現疑為 Douglas 的 IG 帳戶上傳 9 月 3 日倫敦諾丁山風景照，何超雲按讚並持續追蹤其私人帳號，被指關係仍然密切，或低調復合。
關智斌透露與張致恒仍是朋友但聯絡不多 回應 BOYZ 合體可能性：只要信不要問
【Yahoo 娛樂圈】關智斌將於啟德體藝館開個唱，被問及會否與前隊友張致恒合體，他表示要等待合適時機與「同頻率」，強調彼此仍是朋友但聯絡不多，未有具體計劃。
【Yahoo 娛樂圈】楊千嬅紅館一連 4 場演唱會今日公開發售，網站顯示公售門票僅約 10,000 張（與場地三面台及內部銷售比例相關），截至下午 4 時門票已全部售罄；康文署指一直鼓勵主辦單位提高公售比例。
其他人也在看
馬天尼利+托沙 阿仙奴2：０食「包」
【Now Sports】阿仙奴周二憑馬天尼利及托沙這個組合包辦兩個入球，作客以2:0力挫畢爾包，在新一季歐聯取得好開始。阿仙奴第1個入球於72分鐘，那是馬天尼利（Gabriel Martinelli）接應托沙傳送後，憑個人技術與速度長驅直進，擺脫敵衛哥路沙比後施射，畢爾包門將施蒙擋到仍入網。馬天尼利殺得性起，戰至87分鐘在左路突破後沉底傳中，托沙近門控定後起腳，施蒙再次擋到後再彈內柱入網，阿仙奴最終以2:0獲勝。now.com 體育 ・ 17 小時前
施政報告 2025 前瞻｜馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角｜程美段奉子成婚未婚夫曝光｜9 月 16 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 9 月 16 日（星期二）。明日大致多雲，有幾陣驟雨，清晨約 28 度；日間間中有陽光，市區高見約 33 度，新界再高一兩度，午後部分地區有雷暴，吹和緩偏東風。紫外線指數預測約 10，屬甚高，外出宜做好防曬與補水。留意位於呂宋附近的熱帶低氣壓正向西北移動，未來數日靠近華南沿岸並可能增強，週末廣東沿岸風勢較大、海有湧浪。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
BTS柾國退伍後首現身！Calvin Klein時裝週大洗版，4個吸睛亮點一次看
Calvin Klein 時裝週大洗版！Calvin Klein 現時由來自羅馬的 Veronica Leoni 擔任創意總監，帶來簡約而內藏性感的新世代著裝，新系列於紐約時裝週大放異彩。Calvin Klein 請來的天橋座上客更是顆顆巨星，包括 BTS 田柾國、Lily Collins、泰版《流星花園》杉菜 Tu Tontawan等，一起來看看亮點吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 13 小時前
美國總統川普抵達英國 展開國是訪問
美國總統川普所乘飛機周二（16 日）在英國降落，川普攜夫人梅蘭妮亞抵達英國，展開國是訪問，這是川普繼今年 7 月訪問英國後，兩個月內第二度訪英。鉅亨網 ・ 12 小時前
關智斌透露與張致恒仍是朋友但聯絡不多 回應BOYZ合體可能性：只要信不要問
關智斌（Kenny）即將於啟德體藝館舉行個人演唱會，日前出席活動被問及會否與BOYZ前隊友張致恒（Steven）合體，Kenny就表示要等待合適時機，更透露兩人仍然是朋友，不過就未有經常聯絡。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 4 小時前
「軟旅行」是什麼？風靡全球的最熱門旅遊方式：不趕行程、不拍打卡照，找回生活節奏
近年來，一股被稱為「軟旅行」的潮流迅速竄紅，從社交媒體上的#SoftLife、#SoftTravel話題蔓延至全球旅遊圈。Yahoo Style HK ・ 1 天前
打風｜天文台：今晚掛1號風球，料星期六掠過香港！第三個低壓系統最強？預測下星期幾最接近香港？
今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台表示，今晚起至周四（18日）初時發出一號風球，並會評估是否需要在周五（19日）改發更高熱帶氣旋警告信號。位於呂宋附近的低壓區昨晚已增強為熱帶低氣壓，正橫過呂宋一帶並進入本港800公里範圍。香港天文台預報維持風暴會在汕尾附近登陸，而內地中央氣象台的預報路徑則較早前北調，預期風暴會在汕尾至大鵬半島一帶轉向，甚至有機會在香港境內掠過。而另外2個低壓會否發展為熱帶氣旋，變數仍大，但廣東及香港沿岸由本周後期起，或會持續受驟雨及強風影響，大家要記得留意天天台的天氣預報。Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」
行政長官李家超明日(17日)將發表新一份《施政報告》，消息指，其中重點是加快發展北都，政府會「拆牆鬆綁」，精簡規劃及行政等流程，便利產業進駐。AASTOCKS ・ 1 天前
「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市 售價僅美心四分之一
中秋臨近，北美驚現多款標榜「香港製造」月餅，卻是港人聞所未的品牌，疑涉「洗產地」引發爭議。Yahoo財經 ・ 11 小時前
沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角
在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裡涌動著「MAGA」（讓阿里巴巴再次偉大）的雄心壯志。為實現這一抱負，該公司如今正在動用其最有力的武器之一：創始人馬雲。Bloomberg ・ 1 天前
港股行T+1新制 篤手指時代將告終？
《施政報告》有關港股市場改革部分，未提到手數縮減措施，不過就透露會探索港股結算縮短至T+1。一旦落實，以往部分散戶勇士熱衷玩的「篤手指」，將難以話篤就篤。Yahoo財經 ・ 6 小時前
胡‧說樓市｜《施政報告》前新盤大戰! 逾6,000伙供應蓄勢待發!
萬眾期待的《施政報告》發表在即，市場正觀望政府會否為樓市帶來利好措施，但一眾發展商早已磨拳擦掌，準備在報告公布後，立即推售旗下全新項目，一場新盤大戰蓄勢待發。Yahoo 地產 ・ 1 天前
尋求出貨｜傳恒生擬出售逾78億房地產抵押貸款組合 涉英皇國際及大鴻輝興業在內資產
彭博引述消息報道，恒生銀行（011）正尋求出售規模至少10億美元（約78億港元）的房地產抵押貸款組合，以解決香...BossMind ・ 1 小時前
《施政報告》港府擬發行更多人民幣債券 研究以人民幣支付政府開支
行政長官李家超指，香港是全球最大離岸人民幣業務樞紐，為增加本港離岸人民幣市場的流動性和全球輻射能力，金管局將利用與人民銀行的貨幣互換協議，設立新的「人民幣業務資金安排」，向企業提供貿易、日常營運、資本支出所需且年期較長的人民幣融資，支持實體經濟使用人民幣，並持續探討更多元化的跨境資金獲取渠道，為市場提供穩定且成本較低的人民幣資金。金管局亦會研究推動人民幣與區內本幣在港進行更便利的外匯報價與交易。AASTOCKS ・ 7 小時前
95歲巴菲特生活罕見曝光 熬夜看拳王爭霸
美國當地時間上周六（13 日）深夜，傳奇拳擊手特倫斯 · 克勞福德在拉斯維加斯擊敗墨西哥拳王卡內洛 · 阿爾瓦雷斯，以職業生涯 42 勝 0 敗的成績，成為世界拳擊史上首位統一三個級別四大組織金腰帶的拳王。鉅亨網 ・ 11 小時前
《施政報告》2025懶人包｜居屋綠白表配額比例升｜放寛轉讓年期至10年｜長者業主免補價樓換樓計劃 ｜「租置2.0」無影
行政長官李家超新一份《施政報告》除提及增加公營房屋供應、縮減公屋輪候時間外，更著墨於豐富置業階梯，以鼓勵向上流。28Hse.com ・ 7 小時前
《施政報告》樓市無糖施政報告 市場期望招數全數落空
行政長官李家超今日（17日）公佈2025年施政報告，主題為「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」，重點描繪北部都會區的發展藍圖。然而，市場關注的樓市「加甜」措施最終毫無驚喜，如外界預期，所有建議均未被接納，各政黨及發展商提出的方案悉數落空。28Hse.com ・ 5 小時前
特朗普專機與Spirit客機空中險遇 飛行員遭紐約空管怒斥：別玩iPad了
【彭博】— 周二，當一架載著美國總統特朗普飛往倫敦的波音747飛機穿越紐約著名的擁擠空域時，Spirit航空公司的一架客機與之擦身而過，距離近得令人不安。Bloomberg ・ 2 小時前