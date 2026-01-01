李家超稱將帶領各界主動對接「十五五」規劃 開局之年要錨定目標

李家超表示，香港特區會團結帶領社會各界主動對接國家「十五五」規劃。(資料圖片／林俊源攝)

國家主席習近平發表新年賀詞，指出去年是「十四五」規劃的收官之年，總結「十四五」時期極不尋常的歷程和來之不易的成績，並指出今年是「十五五」開局之年。特首李家超表示，要錨定目標任務，堅定信心、乘勢而上，紮實推動高質量發展。他又說，香港特區會團結帶領社會各界主動對接國家「十五五」規劃，充分發揮香港獨特優勢和重要作用，以香港所長貢獻國家所需，在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的壯闊征程中實現更好發展、作出更大貢獻。

過去一年充滿考驗又展現韌性

李家超在社交平台發文，感謝習近平的新年賀詞，表達了對粵港澳的關心、支持和期望，讓他感到十分鼓舞，激勵香港要繼續努力奮進。他表示，本港在國家「十四五」時期於中央政府的大力支持下，彰顯「一國兩制」的強大生命力，過去一年更是香港充滿考驗又展現韌性的一年，社會團結奮進、迎難而上，大力發展經濟、改善民生，主動對接國家發展戰略，經濟發展與民生改善取得顯著成效，國際金融中心地位穩固、多項國際競爭力排名躍升，開創高質量發展新局面。

剛過去的第八屆立法會選舉投票率超越上屆，李家超稱這顯示市民對特區政府的施政方向、火災救援重建和改革決心，以及立法會工作的大致認同。他說，剛過去的聖誕節12月25日至27日3日假期，每日訪港旅客人數都打破疫情以來紀錄，反映政府施政方向正確，是政府和社會共同努力所得的成果。

會持續增加公營房屋供應

另外，李家超稱政府會以創新思維加速北部都會區發展，推進大灣區融合發展，亦會發揮「內聯外通」優勢，服務更多內地企業利用香港「出海」，同時鞏固香港國際中心地位。去年全年約9,500個簡約公屋單位如期落成，公屋綜合輪候時間較本屆政府上任前的高位縮短一年，政府會持續增加公營房屋供應，豐富置業階梯，並持續造地滿足大型發展項目、長期經濟發展和市民住屋的需要，同時增加政府土地儲備，又會繼續推進各項大埔宏福苑五級火的善後、調查和安置工作。

