李家超與全國政協副主席蔣作君會面
【Now新聞台】行政長官李家超與全國政協副主席、致公黨中央主席蔣作君會面，
兩人在禮賓府會面。李家超稱，歡迎蔣作君率領代表團訪港，亦感謝中央一直對港區全國政協委員的重視。
他表示，港區全國政協委員是愛國愛港的堅實力量，對內地和香港事務有深切了解，現屆政府已主動成立與人大政協的恆常交流機制，未來會繼續加強溝通協作，共同發揮力量謀發展。
#要聞
