李家超與將進駐港深創科園企業代表交流

【Now新聞台】行政長官李家超在出席港深創科園香港園區開園儀式前，與將進駐的企業代表交流。

李家超到訪創科園一座大樓，聽取創科園公司介紹園區建築，又與內地和瑞士科技公司的代表交談。他指進駐園區的公司，不少是它們領域中的龍頭企業，多名企業代表看重本港一國兩制的制度優勢，是他們在大灣區大展拳腳的最佳落腳點。

李家超指，政府會積極引入優質企業和世界級科研團隊，有信心河套區會成為富有強大推動力的發展引擎。

