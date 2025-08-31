李家超與106歲伯伯切磋「麻雀經」 笑指兩人可能是對手

李家超與伯伯交流「麻雀經」。(李家超FB)

政府將於下月發表新一份施政報告。行政長官李家超昨到東區視察，了解市民對新一份施政報告的意見。期間他到訪一間長者中心，並與一名106歲的伯伯大談「麻雀經」。期間李家超大贊伯伯是高手，更笑言自己可能是伯伯的對手。

相關片段今日(31日)在李家超的社交專頁發放，李家超一開始說「真的很高興」，指伯伯「106歲還是那麼精神，聲如洪鐘」。其後他與伯伯互相口頭「切磋」，大談「麻雀經」。李家超首先問伯伯「打什麼規則」，伯伯回應指「兩番起糊，打花」。其後李家超再問：「平糊，有沒有『海底撈月』。」伯伯乾脆俐落答道：「無。」李家超再「出招」：「摸完還是摸和？」伯伯回答：「摸晒。」李家超大贊伯伯是「高手」，又指「我和你可能是對手」。

李家超昨日(31日)先到訪愛東邨，探訪邨內的獨居長者並致送福袋，了解其日常生活情況和地區服務及關愛隊為居民提供的支援。他亦與邨內不同居民交流，聽取意見。 其後，李家超一行到訪東華三院方樹泉社會服務大樓，與使用服務的長者交流，並了解他們利用樂齡科技和產品提升生活質素的情況。

