李家超落區與筲箕灣居民交流

【Now新聞台】行政長官李家超落區到筲箕灣愛東邨探訪長者，又與市民交流，他表示關愛隊服務愈來愈好，市民都滿意他們的工作。

繼上周探訪簡約公屋及屋邨，李家超再於周末落區到筲箕灣愛東邨，在勞福局局長孫玉菡及民青局局長麥美娟陪同下，上門探訪兩戶關愛隊重點跟進的獨居長者，她們向李家超示範使用科技量度血壓及聯絡地區中心職員，李家超逗留約半小時後下樓。

他之後在邨內與市民近距離交流互動，了解關愛隊工作。

愛東邨居民：「平時關愛隊，我們的電視機壞了就有人上來維修，很好。」

行政長官李家超：「我們就是希望有關愛服務，因為其實那些問題可能不是一件大事，但發生了就是大事。」

愛東邨居民：「特首你都做得很好。」

李家超：「最重要你們生活得好。」

有與李家超交流的居民稱，建議新一份施政報告要加強長者支援。

愛東邨居民林女士：「打電話到政府診所很難打，我打電話到粉嶺、上水，也要去，因為傷風看私家醫生很貴，長者沒有那麼多錢，經常看私家，多遠、下雨都要去，要求特首對長者好些以及醫療好些。」

李家超落區期間，有居民反映區內設施不足夠；李家超指，區議會會跟進改善。

李家超之後轉到筲箕灣東華三院方樹泉社會服務大樓，了解院舍安老服務，與長者一起使用樂齡科技產品及試吃軟餐月餅。

李家超指，東區逾兩成人口是長者，落區是希望了解他們日常生活以及關愛隊的服務；截至上月底，全港關愛隊共接觸超過27000個獨老、雙老住戶及護老者等，向社署轉介900宗個案，他感謝關愛隊付出。

李家超：「關愛隊每一位也是義工，他們是本著服務和關愛社區而參加關愛隊工作。由第一天成立關愛隊到現在，我覺得他們不斷進步，每次向我表示多謝關愛隊工作，當事人都是捉著我手不放，有些語言能力強一點，有些未必形容到自己心情，但捉著我手不放，眼神表達出他覺得有人關心他。」

他又指，已經就新一份施政報告舉辦40多場諮詢活動，收到的意見比以往多一成，團隊會在餘下時間整合意見。他又指政府資源有限，會用好資源，照顧好市民需要。

