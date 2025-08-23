李家超落區視察(蘇文傑攝)

行政長官李家超宣布9月17日發表施政報告，他今早到牛頭角彩興路簡約公屋，視察項目自6月底陸續入伙的最新情況，他指喜見市民的獲得感和幸福感提升。

李家超先到第一座和張先生一家四口交流。他們原住在深水埗劏房，入住簡約公屋後，租金減輕一家經濟壓力，居住環境亦大為改善。張先生表示女兒現時在住所樓下就能接受課後託管服務，又可在平台花園遊憩，身心開朗不少。



指簡約公屋托起孩子廣闊天空

之後李家超到第二座辦事處聽取入伙情況的介紹，剛完成入伙手續的林先生一家四口之前住在葵涌劏房，指孩子的夢想只能瑟縮在角落。當得悉獲派簡約公屋4至5人單位後一家雀躍萬分。李家超陪同他們到新單位「開箱」參觀新居，一家人看到簇新寛闊的單位都很開心。林先生說簡約公屋的空間寬敞很多，熱愛繪畫的女兒可以將畫作掛在牆壁，兒子也有了玩模型車的「小賽場」。李家超指看着孩子們的笑臉，感受到簡約公屋保障的遠不止一個居住空間，更托起孩子們成長與夢想的廣闊天空。

今天彩興路簡約公屋舉行周末市集，李家超了解AI智能服務大使和智能衣物回收櫃等科技的運作，體驗它們如何改善營運機構的日常管理工作，並探訪了二手物品捐贈計劃和社會服務站攤位。離開前，李家超在小巴站與候車居民閒聊，得知專線小巴營辦商計劃下月中將服務時間由晚上9時延長至10:40分，方便居民接駁到附近港鐵站。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/施政報告2025-李家超宣布9月17日發表施政報告-今早落區視察牛頭角簡約公屋陪居民-開箱-/592185?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral