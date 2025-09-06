李家超視察選舉委員會補選票站

【Now新聞台】2025年選舉委員會界別分組補選周日舉行，行政長官李家超視察票站。

李家超在政制及內地事務局局長曾國衞及選舉管理委員會主席陸啟康陪同下，到訪位於香港中央圖書館的一般投票站，視察場地布置及運作綵排等最後準備情況。

票站工作人員向他介紹投票流程和人力配置，指各方面均已準備就緒，將全力確保各項投票程序符合相關法例和指引，讓投票在公開、公平及誠實的情況下安全有序及高效地進行。

