李家超赴京出席抗戰勝利紀念活動 陳茂波及林定國等隨行

阿里巴巴今 (1) 日開高走高，終場暴漲 18.5% 至每股 137.1 港元，專家最新指出，阿里巴巴股價的驚人飆升背後，是一場以百億補貼換取用戶規模和市場格局重塑的戰略勝利，這場外賣大戰正在改變中國電商和即時零售的生態規則。

鉅亨網 ・ 19 小時前