李家超述職｜習近平向宏福苑死者致哀 稱香港「由治及興邁出新步伐」︱Yahoo

國家主席習近平今日下午在北京接見行政長官李家超。（電視畫面截圖）

【Yahoo新聞報道】國家主席習近平今日（16 日）下午在北京接見行政長官李家超，聽取對方的述職報告。習近平表示，李家超過去一年帶領特區政府勇於擔當、積極進取，香港邁向「由治及興」新步伐，中央對他和特區政府的工作予以充分肯定。會面期間，習近平特別提到大埔宏福苑火災，再次對遇難者及殉職消防員表示哀悼，並囑咐特區政府要主動對接國家「十五五」規劃。

習近平指出，一年來李家超認真履行職責，帶領政府團隊積極進取，堅定維護國家主權、安全及發展利益。他特別提到，本港成功舉行第 8 屆立法會選舉，並主動融入國家發展大局，令經濟實現穩步增長，形容香港由治及興邁出了新步伐。習近平指，中央對李家超行政長官和特別行政區的工作是充分肯定。參考《新華社》過往 3 年述職新聞稿，習近平都是用上「充分肯定」的字眼。

習近平：向死者致哀

對於 11 月 26 日發生的大埔宏福苑火災，習近平表示事件令人痛心。他再次向遇難者及殉職消防員致以哀悼，並對家屬和受災同胞表示慰問。習近平提到，火災發生後已第一時間指示中央相關部門，要求全力支持特區政府救災，並提供必要援助。

習近平表示，中央將堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，促進香港長期繁榮穩定。習近平寄語李家超及特區政府，必須主動對接國家「十五五」規劃，推動香港實現更好發展。

述職行程縮短一天

李家超在匯報時感謝習近平及中央政府的關懷與支持。他表示，在政府與社會共同努力下，本港經濟持續發展，政府財政有望在今年由虧轉盈，加上多項國際排名上升，反映國際社會對香港充滿信心。針對大埔火災，李家超感謝中央高度重視及各界支援，政府將全力做好災後支援及重建工作。

李家超是次述職行程合共 3 日，較過往縮短一天，匯報的內容涵蓋經濟、社會、政治及立法會換屆選舉等七個範疇。