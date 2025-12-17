李家超述職︱習近平叮囑對接「十五五」 譚耀宗：要主動唔係坐喺度等指示

opdovaf52aau.jpg

國家主席習近平昨日於北京會見述職的行政長官李家超，對李家超和特區政府的工作給予充分肯定，中央堅定不移貫徹「一國兩制」，叮囑特區政府主動對接國家「十五五」規劃。全國港澳研究會副會長譚耀宗今早在電台節目表示，香港在「十五五」規劃中扮演關鍵角色，必須主動對接國家發展戰略，認為「(中央)係要你主動做，唔係就咁坐喺度等指示」。

「第一責任人」必須更主動

譚耀宗說，香港與國家的經濟關係密不可分，融入國家發展大局不僅是貢獻國家，更是香港自身發展的需要。「十五五」規劃建議為香港指明了方向，特別是在鞏固和提升國際金融、航運中心等傳統優勢方面。同時，規劃也要求香港建設國際創新科技中心，以配合國家由科技帶動經濟發展的策略。他指香港積極對接「十五五」規劃，發揮自身優勢，為國家作出貢獻的同時，也為自己的未來發展找準方向；又指特區政府需要承擔起「一國兩制」下治理香港的主體責任，主動而積極地對接中央的發展方向和期望。他認為香港與深圳等地比較，在科技產業化方面有所不足，研發成果多停留在理論層面。香港應借鑑內地成功經驗，將科技研發與產業應用相結合，並利用香港的金融中心地位，為創科企業提供融資支持，促進科研成果轉化。

譚耀宗表示在新時代發展階段，特區政府作為「第一責任人」必須更主動、更積極地落實中央的要求和期望，「（中央）係要你主動做，唔係就咁坐喺度等指示。」在過程中若有需要，中央政府定會給予支持和政策配合，相信只要特區政府主動進取，中央必定會配合和支持，共同推動香港的繁榮發展。

習無提及「全力支持」 譚耀宗：中央不可能不支持

對於習近平於開場發言中，稱「中央對你和特別行政區工作是充分肯定的」，惟未如往年提及「全力支持」。譚耀宗表示不應理解為中央不支持香港，指中央不可能不支持特區，舉例指中央在宏福苑大火中亦有提供支援。



