周霽(中)表示，難忘大埔火災後各界相助的畫面；右為李家超。 (蘇文傑攝)

中聯辦舉行新春團拜，中聯辦主任周霽表示，新一年相信香港定能堅持和完善行政主導、主動對接國家「十五五」規劃，只要始終弘揚「獅子山精神」就沒有克服不了的困難。特首李家超提出香港在馬年的4個發展方向，包括主動對接國家「十五五」規劃，又將首次制訂香港5年發展規劃。

中央港澳辦、國務院港澳辦副主任、中聯辦主任周霽在中聯辦的新春團拜會致辭指，香港過去一年來的發展成就，得益於「一國兩制」方針、中央政府和內地大力支持，以及社會各界同心團結奮鬥，又不忘大埔火災後各界守望相助，共同度過多個未眠之夜，匯聚共克時艱的強大正能量。他認為，一幅幅難忘的畫面啟示只要始終弘揚「獅子山精神」，同舟共濟，香港由治及興的征途上就沒有克服不了的困難、攀登不了的高峰。

認為定能對接「十五五」規劃

周霽指，新一年相信香港一定能堅持和完善行政主導，新一屆立法會支持政府不缺位、監督政府不越位，行政與立法良性互動，合力提升特區依法治理效能，同時定能主動對接國家「十五五」規劃、深度參與大灣區建設，在融入和服務國家發展大局中實現自身更好發展。

李：打造經濟發展千里馬

李家超致辭時，就提出本港在馬年發展的4個方向，包括特區政府會主動對接國家「十五五」規劃、打造經濟發展的「千里馬」、持續提升市民福祉，以及堅持和完善行政主導，提升管治效能。他又說，特區政府將首次制定香港的5年規劃，加強與大灣區城市的全方位合作。

廣告 廣告

團拜會由中聯辦副主任劉光源主持，中央駐港國安公署署長董經緯、外交部駐港公署特派員崔建春、解放軍駐香港部隊副司令員譚志偉亦有致辭。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1009097/李家超預告首制訂5年規劃-周霽信港堅持行政主導?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral