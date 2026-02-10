李家超：巴拿馬裁決已損害當地營商信心 將盡早敲定宏福苑長遠住宿方案｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】巴拿馬最高法院在上月底裁定，長和旗下巴拿馬港口公司（PPC）和巴拿馬政府簽署續約經營兩個巴拿馬港口違憲。行政長官李家超今早（10 日）出席行政會議前，被問到會否約見本港商界，呼籲他們要謹慎投資，李家超回應指，相信今次事件已經損害投資者對巴拿馬當地的營商環境信心，會審視現在和未來在當地的投資，希望巴拿馬當局認真保障合法精神，認真保障企業的合法利益。

李家超表示，對於當地法院裁定該特許經營合約違憲，特區政府表示強烈不滿。政府並且態度清晰，反對任何外國政府在國際經貿關係中，使用脅迫、施壓或其他不合理的政治手段。他又提到，商務及經濟發展局已經在上星期召見了巴拿馬駐港總領事，表達對裁決的強烈不滿，認為巴拿馬對合法經貿關係的出爾反爾，破壞了巴拿馬的信用，將會對當地的營商環境和經濟發展造成深遠的損害，並嚴重破壞國際貿易規則。

李家超指，特區政府敦促巴拿馬政府尊重合約精神，為當地依法營運的企業提供公平公正的營商環境，確保企業的合法權益不受干預；企業在巴拿馬經營和投資，應該獲得公平合理的待遇和保障。他並且提到，外交部也已經清晰表明中方將採取一切必要措施，堅決維護中方企業正當合法權益，特區政府會全面支持和配合國家所採取的措施。

宏福苑災民住宿安排 李家超：盡早敲定方案

另外，大埔宏福苑五級火發生至今兩個多月，災民的長遠住宿方案繼續成為焦點，政府早前並收集了居民對於這方面意見。被問到政府能否在農曆年前公布意見結果，會否考慮用公帑購買業權；李家超就回應指「長遠住宿安排工作組」現正密鑼緊鼓歸納和分析，初步觀察絕大部分業主期望政府從速處理長遠住宿安排，有相當高的比例業主表示會考慮接受政府向他們收購業權，也有業主表示要考慮實質的收購價。

李家超說，目前工作組正在研究，就不同家庭的需求分歧，怎樣可以一致性處理。另外，工作組亦要處理宏福苑的公共保險所涉及的責任，當中不確定性和相關的法律問題；第三，所涉及的業權責任和法律爭議，長時間而不解決的風險等等。他表示已經指示工作組，必須盡快研究各方面的可行方案，以及他們所涉及的法律問題並徵詢律政司的意見，盡早落實安排，強調政府會馬不停蹄盡早敲定方案，讓受影響的居民可以作出最適合的選擇，協助他們早日重建家園，重過安定生活。