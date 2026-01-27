李家超：無計劃再對司局長有變動 稱班子有按其要求工作 外界傳聞不正確「不攻自破」｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】國務院今早（27 日）免去政制及內地事務局局長曾國衞局長職務。行政長官李家超今早（27 日）出席行政會議前，跟曾國衞一起見記者。李家超表示，曾國衞早前因為健康問題而提出辭職，經討論後接納他的請辭，並提請中央。李家超表示會物色新局長人選，期間由副局長胡健民署任。曾國衞發言時就表示，他的前列腺癌指數一直高企，經檢查及多種治療後未見改善，在完成立法會選舉的重要任務後，經思考以及跟家人商討後，決定向李家超請辭。

到了傳媒答問環節，李家超表示無計劃再變動司局長人選，並指政府班子有按他的要求工作，又指如果曾國衞健康許可，他希望曾能夠繼續留任。李並說，外界認為會再免去司局長職務的傳聞是「不正確，不攻自破。」

稍後有詳細報道。