錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
李家超：無計劃再對司局長有變動 稱班子有按其要求工作 外界傳聞不正確「不攻自破」｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】國務院今早（27 日）免去政制及內地事務局局長曾國衞局長職務。行政長官李家超今早（27 日）出席行政會議前，跟曾國衞一起見記者。李家超表示，曾國衞早前因為健康問題而提出辭職，經討論後接納他的請辭，並提請中央。李家超表示會物色新局長人選，期間由副局長胡健民署任。曾國衞發言時就表示，他的前列腺癌指數一直高企，經檢查及多種治療後未見改善，在完成立法會選舉的重要任務後，經思考以及跟家人商討後，決定向李家超請辭。
到了傳媒答問環節，李家超表示無計劃再變動司局長人選，並指政府班子有按他的要求工作，又指如果曾國衞健康許可，他希望曾能夠繼續留任。李並說，外界認為會再免去司局長職務的傳聞是「不正確，不攻自破。」
稍後有詳細報道。
其他人也在看
食客屯門食韓國菜見發霉匙羹要求全盤更換 斥店員發脾氣掉盤 網民：發霉嘢食落肚隨時冇命！
近日有網民在 Threads 代屯門街坊發帖，指於屯門時代廣場一間韓國餐廳用膳時，遇上嚴重衞生及服務態度問題。事主一行人當晚點了 UFO 芝士火鍋，餐點上桌後，店員因忙碌只放下兩隻匙羹，讓該食客自行攪拌芝士，未料事主一眼就發現其中一隻匙羹竟然「發晒毛」，霉菌明顯而且情況嚴重，懷疑已經擺放多時未有清潔，畫面相當驚嚇，而更令人驚訝的是食客向職員反映後，竟被職員以惡劣態度對待。Yahoo Food ・ 2 小時前
Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師
Angelababy早前為內地運動鞋代言，出席直播活動，為隆重其事，她特別穿上高訂禮服，配上品牌產品現身，怎料引起高訂品牌設計師的反彈。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥 小兒子圓臉融化粉絲
近日，有網友在機場巧遇張柏芝帶著三個兒子現身，包括18歲長子Lucas、15歲次子Quintus，以及8歲的小兒子Marcus，畫面曝光後引發討論。其中，次子Quintus的身高變化特別受到關注，站在媽媽與哥哥身旁顯得格外突出。姊妹淘 ・ 21 小時前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 8 小時前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
超巨型鱷龜被人遺棄漁塘 義工倡規定養龜須植晶片防遺棄
【動物專訊】胡亂飼養外來物種又隨意遺棄的事件經常發生，不但損害原生生態，也讓動物無辜受傷害，元朗大生圍一個漁塘有人遺棄一隻長達100厘米、重達85公斤的巨型鱷龜，身長逾半個人高，動物救援機構「龜途」從漁護署中救出該鱷龜，避免了他遭人道毀滅的命運，並將他命名為Yoshi。龜途創辦人阿邦形容這是他歷來所救最巨型的龜，坦言香港城市不適合飼養這類頂級掠食者外來物種，但卻經常收到被遺棄鱷龜個案，他促請政府嚴厲規管，並引入晶片制度，確保龜隻福利及防止遺棄問題。 阿邦在1月13日收到多名市民求助，指元朗大生圍一個漁塘有多條魚無故減少，又發現斷成兩截的死魚，在放水赫然發現一隻十分巨大的鱷龜，結果有人報警，警方召來漁護署人員捕捉鱷龜。阿邦得知鱷龜被捕捉後，聯絡多個相關部門，終成功從漁護署接走了鱷龜，並命名為Yoshi。 他形容Yoshi身型十分巨大，是他歷年所救的龜中最大的一隻，身長達100厘米，重量高達85公斤，估計已30歲。Yoshi的背甲磨損，上顎斷裂，傷勢嚴重，阿邦估計可能是漁護署人員捕捉和搬運時造成，現時需每日消毒清洗，並需根據康復情況考慮手術。他估計康復期會較漫長，需以年計，現階段只能餵食細香港動物報 ・ 20 小時前
委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令
（法新社卡拉卡斯25日電） 委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天表示，她已經「受夠」來自華府的指令，強調國內政治應由委內瑞拉自行解決。羅德里格斯此番言論，被視為是對美國向委內瑞拉施壓表達不滿。法新社 ・ 19 小時前
鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋 網驚豔：簡直年輕時翻版
近日，鍾麗緹大女兒Yasmine（張敏鈞）因為一組機場未修圖照片，意外引起不少網友討論。照片中，她的眼窩深邃、鼻樑挺直，整體輪廓立體，有人直言「簡直是鍾麗緹年輕時的翻版」，母女相似度成為話題焦點。姊妹淘 ・ 20 小時前
美37歲男護理師遭執法人員擊斃 影片曝光似打臉川普政府
（法新社華盛頓25日電） 美國邊境執法人員昨天在明尼阿波利斯市擊斃37歲男護理師普雷蒂，川普政府聲稱他是暴力攻擊者，意圖「屠殺」聯邦執法人員，但影片畫面似乎與川普政府的說法相左。普雷蒂的父母後來發表聲明，譴責川普政府說了「令人作嘔的謊言」。法新社 ・ 1 天前
「最佳女朋友」唐詩詠自爆懷疑男友與前女友聯絡而當街發脾氣 終發現對方偷食：我由夜晚喊到朝頭早5點
被封「最佳女朋友」嘅唐詩詠，入行以來僅承認過3段戀情，分別為余文樂、崔建邦及洪永城，但都未能開花結果。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
謝金燕51歲仍美到封神！2招「睡前運動」養成螞蟻腰＋長腿，專家曝驚人好處
謝金燕女神51歲了，但身材依舊凍齡、線條完美，完全看不出歲月痕跡！她長年靠穩定運動、健康生活維持仙女體態，尤其有兩招睡前運動成了她的秘密武器，不只雕塑曲線，還能放鬆身心，一邊追劇、一邊偷偷瘦，美得自在女人我最大 ・ 18 小時前
飛機餐可以多要１份嗎？內行人分享妙招，釣出空服員解答
飛機餐的品質與口味一直是旅客選擇航空公司的重要考量之一。許多人甚至認為，飛機餐的美味程度比其他機上服務更為重要。近日，有民眾在網路上分享了一個有趣的問題：既然聽說飛機餐通常會準備多餘的分量，那麼是否可食尚玩家 ・ 18 小時前
話題 ｜哈利簡尼與拜仁傾續約 英超歷史入球王夢碎
拜仁體育總監Max Eberl證實，球會正在跟哈利簡尼就新合約展開談判。若他選擇與拜仁續約，成為英超歷史入球王的夢想或將就此告終。Yahoo 體育 ・ 8 小時前
BLACKPINK演唱會｜Rosé尾場歎咖哩魚蛋！豎拇指讚好味 盤點巡演「吃播」名單：雞蛋仔/奶茶/鹽酥雞
BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站來到最後一晚（26日），全城 Blink（粉絲暱稱）除了不捨，最期待的莫過於成員 Rosé 的「每日一吃播」環節！繼頭兩場品嚐了雞蛋仔和港式奶茶後，Rosé 今晚終於向這一款「國民級小食」下手，試食後更興奮豎起拇指，場面相當可愛！Yahoo Food ・ 1 小時前
張雨綺代孕、小三黑材料纏身 上遼寧衛視春晚被DQ
【on.cc東網專訊】內地春晚近日分別進行了錄製綵排，許多藝人被拍到現身的同時，所涉爭議也被網民一個個放大檢視，陷入「代孕」、「小三」風波但至今未公開回應的女星張雨綺就是其一，在她參加錄製遼寧衛視春晚被拍到後，遼寧衛視官方評論區頓時湧進大批網民，留言要求抵制張雨東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
英超話題 ｜從歷史數據 揭示阿仙奴爭標機會
周日主場不敵曼聯，是阿仙奴連續第三場英超未能取勝，原本看似穩固的七分領先優勢，在一個周末後已縮減至四分。前阿仙奴奪冠隊長韋拉認為球隊的心理韌性仍然存在疑問。Yahoo 體育 ・ 10 小時前
傳卡域克縮短訓練時數
【Now Sports】卡域克在月中接替被炒的阿摩廉，成為曼聯看守領隊後，即帶領球隊在曼徹斯特打吡贏波，而周日迎來作客大戰阿仙奴的硬仗，據《鏡報》報道，前領隊坦夏、阿摩廉過去執教期間，曾有規條嚴格控制紅魔，而卡域克主要改革為縮短訓練時數。卡域克（Michael Carrick）成為看守領隊，直至球會尋得繼任人選，而他上任後，最主要改動為縮短訓練時數，同時加強訓練強度，目的增強球隊備戰狀態，據指球隊上下都對這個改變反應積極及正面。而阿摩廉上任期間，規條包括禁止將國際賽期當作假期、禁止比賽日在更衣室內進食及禁止教練給予多過戰術指令給球員。報道指暫不知道卡域克是否仍保持這些規條，其實前領隊坦夏執教時，據指實施一連串的嚴格規條，例如對於洩露更衣室消息的球員，將予以重罰；球員如果訓練或比賽會議遲到，無論多重要球員都會被棄用，華舒福就是「最佳例子」；還有「禁酒令」，為了確保球員比賽狀態，那個星期有比賽便需要禁酒，更要求由相同的廚師為曼聯隊準備餐食，主要增加魚類及蔬菜攝取量，還需要每個月進行BMI（身體質量指數）測試，確保最佳的體能狀態。英超 阿仙奴VS曼聯Now TV 621台 26/01 00:now.com 體育 ・ 1 天前
小松本遙收可愛娃娃變殺機！ 前男友大內拓實上門狠殺！
這案子聽起來像偵探小說，但偏偏是真實悲劇！2025年12月31日跨年夜，日本茨城縣水戶市一戶人家傳出慘劇，31歲的美甲師小松本遙被丈夫發現倒在家裡血泊中，全身傷痕累累，包括頭部鈍器擊傷和手臂防禦創傷。Japhub日本集合 ・ 17 小時前
中共軍權大地震！張又俠遭控洩露核武機密、收賄提拔李尚福 習近平反腐無上限
中國軍方權力核心再度震盪。中央軍委副主席張又俠遭指控向美國洩露核武機密、收受鉅額賄賂並干預高層人事。習近平展開史上最強軍中清洗，解放軍高層權力真空浮現，台海風險與中美博弈備受關注。鉅亨網 ・ 22 小時前
廣場協議2.0來了？傳美日聯手護日元 美元面臨「無限資金」狙擊
美國可能與日本聯手干預匯市的前景，對本已面臨多重壓力的美元而言，無疑是一連串打擊中的最新一擊。鉅亨網 ・ 19 小時前