李家超：明白戴安全帶不方便 但希望認清事實很多地方實施多年

即日起香港巴士座位如果有安全帶，乘客必須佩戴。(資料圖片／蘇文傑攝)

巴士上強制佩戴安全帶的規例已實施，很多市民認為戴安全帶不方便。行政長官李家超指明白尤其初時大家未必習慣，但強調用意是保障乘客的生命安全。

李家超提及修改法例，要求巴士乘客佩戴安全帶，是源於2018年大埔公路一輛巴士超速翻側，造成19死、67傷，是在悲痛教訓下提出措施。他續指希望大家認清事實，很多國家及地區已實施相關規例超過10年、20年，包括內地、英國、澳洲、新加坡等。有研究指出當兩車迎頭相撞時，佩戴安全帶可減少嚴重受傷風險70%、減少死亡風險40%。

要求營運商妥善清潔安全帶

李家超強調這個小的行為改變可以減少傷亡，而在實施過程中會法、理、情兼備，首階段目的希望以公眾教育、勸喻、培養習慣為目標。他已要求運輸及物流局對公共交通營運商發出清晰要求，需妥善處理安全帶的清潔、性能，及依規安裝安全帶。

