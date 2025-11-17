李家超：選舉氣氛不斷升溫 候選人展公平良性競爭

立法會換屆選舉下月7日投票。(資料圖片)

距離立法會選舉投票日還有不足3星期，特首李家超表示從競選街站到政綱比併，再到選舉論壇，各候選人和團隊都展開公平、充分的良性競爭，樹立良好選舉文化，每個環節都展現出優質民主應有的特徵，體現中央對香港高質量立法會選舉、高質量民主發展的期望和要求。

李家超在社交平台指，今屆立法會選舉開展以來，港府帶頭動員和呼籲選民投票，並提出各項便利投票措施，多個主要商會和企業也相繼推出鼓勵措施，候選人則以政綱論高低、以能力決勝負、以形象爭認同。隨著候選人及其團隊展開競選工程、社會各界踴躍參與，選舉氣氛更不斷升溫，當局必須不忘民主發展的初衷，堅定道路制度自信，更好地貫徹落實「愛國者治港」原則，辦好第八屆立法會選舉，並再次呼籲選民下月7日投票。

鄧炳強戲仿《無間道》籲投票

另外，政府官員繼續拍片呼籲選民投票，保安局長鄧炳強聯同常任秘書長李百全及副局長卓孝業，戲仿電影《無間道》劇情呼籲投票，入境處樂隊亦與藝人鍾鎮濤創作鼓勵投票歌曲。

