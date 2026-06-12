李家超：香港首份五年規劃有望提前至第三季末出台（車軒珩報道）

【Now新聞台】行政長官李家超接受多間傳媒訪問，透露本港首份五年規劃有望提前至第三季末出台，下周一起展開公眾諮詢，期間會落區聽取民意，亦形容此為跨屆政策，將涵蓋至下屆政府。

本港首份五年規劃可能會提早公布。李家超接受多間傳媒訪問時表示，規劃有望在今年第三季末出爐，提到其他內地城市，同類規劃編制需時一年半至2年才完成，本港已顯著超前，同意越早推出越好，可以明確日後發展藍圖方向，每年施政報告亦更聚焦回應或對接五年規劃的要求。

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當局下周一起會開始為期2個月的公眾諮詢，李家超表示期間會舉辦多場線上及線下活動，他亦會落區聽取民意。他又形容，五年規劃是跨屆政策，本屆政府剩餘約一年任期，即是規劃會涵蓋本屆政府及下屆政府首4年。

他表示，過往四年的施政，令他覺得規劃至關重要，以往各種藍圖的時間節點不一，配合未盡完善，以五年規劃為共同時間表，大家步伐一致，便能相輔相成。政府會以香港整體利益為依歸，在最後一年任期，改革步伐亦絕不會放慢，會「用最短時間做最多實事」。又指自己政績好壞，交由社會評價，會恪守「沒有最好，只有更好」的初心，希望解決社會多年的老大難問題，為市民謀取更好福祉。

另外，李家超亦提及北都是香港未來發展重要引擎，將會發展產業、科技、「宜居、宜業、宜遊」以及大學城這四大目標相輔相成，缺一不可。認為北都大學城應該用「城區」的概念去發展，而非單用「校園」概念，若單獨考慮河套、洪水橋等地，校園佔地面積有限，但將教育、科技、人才、產業、城市建設五個元素一起發展、互相配合，相信就能讓大學城「擴容」，發揮協同效應。

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