李家超：香港首份五年規劃有望提前至第三季末出台（車軒珩報道）
【Now新聞台】行政長官李家超接受多間傳媒訪問，透露本港首份五年規劃有望提前至第三季末出台，下周一起展開公眾諮詢，期間會落區聽取民意，亦形容此為跨屆政策，將涵蓋至下屆政府。
本港首份五年規劃可能會提早公布。李家超接受多間傳媒訪問時表示，規劃有望在今年第三季末出爐，提到其他內地城市，同類規劃編制需時一年半至2年才完成，本港已顯著超前，同意越早推出越好，可以明確日後發展藍圖方向，每年施政報告亦更聚焦回應或對接五年規劃的要求。
當局下周一起會開始為期2個月的公眾諮詢，李家超表示期間會舉辦多場線上及線下活動，他亦會落區聽取民意。他又形容，五年規劃是跨屆政策，本屆政府剩餘約一年任期，即是規劃會涵蓋本屆政府及下屆政府首4年。
他表示，過往四年的施政，令他覺得規劃至關重要，以往各種藍圖的時間節點不一，配合未盡完善，以五年規劃為共同時間表，大家步伐一致，便能相輔相成。政府會以香港整體利益為依歸，在最後一年任期，改革步伐亦絕不會放慢，會「用最短時間做最多實事」。又指自己政績好壞，交由社會評價，會恪守「沒有最好，只有更好」的初心，希望解決社會多年的老大難問題，為市民謀取更好福祉。
另外，李家超亦提及北都是香港未來發展重要引擎，將會發展產業、科技、「宜居、宜業、宜遊」以及大學城這四大目標相輔相成，缺一不可。認為北都大學城應該用「城區」的概念去發展，而非單用「校園」概念，若單獨考慮河套、洪水橋等地，校園佔地面積有限，但將教育、科技、人才、產業、城市建設五個元素一起發展、互相配合，相信就能讓大學城「擴容」，發揮協同效應。
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香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月11日 - 肌肉骨骼（Musculoskeletal / MSK）問題是全球最常見的健康狀況之一，影響不同年齡層人士，情況越趨年青化，更有機會減低患者的活動能力及生活質素。在香港，隨着生活模式轉變及健康風險因素增加，肌肉骨骼相關的醫療需求持續上升。根據內部數據顯示，相關索償個案在過去兩年更錄得逾四成（43%）的增幅1。有見及此，藍十字（亞太）保險有限公司（「藍十字」）推出創新服務模式的「肌肉骨骼（MSK）護理支援服務」2，整合多家醫療機構資源，提供由診斷、治療、手術以至復康的全程支援，並延伸至大灣區醫療網絡，由專屬健康管家全程協助客戶於不同治療階段作出合適選擇，提升治療成效及體驗。 藍十字首席執行官謝佩蘭女士（左三）、明康醫療醫療管理總監邱家駿醫生（左一）、香港中文大學醫院行政總裁鍾健禮醫生（左二）、IHH醫療（北亞洲）區域首席執行官兼港怡醫院執行總裁曾慶亷醫生（右三）、新風天域集團執行董事及大灣區首席運營官蕭毅晃先生（右二）及健衡物理治療及專項訓練中心創辦人兼行政總裁吳俊霆先生（右一）。 是次合作匯聚本港及大