李家鼎患胃炎暴瘦廿幾磅 醫生講解三大成因 鼎爺真係中其中一項？
人稱「鼎爺」嘅李家鼎因為主持《阿爺廚房》而成為飲食達人，更加開展餐飲事業。早前李家鼎出席美食博覽時明顯消瘦，鼎爺當時話係因為操勞過度而暴瘦廿幾磅，後來接受檢查後確診患上胃炎，更因為「唔夠血」而要接受輸血。
李家鼎形容患病時易餓又易飽，但係大便無異樣，而且唔覺有咩痛。鼎爺而家要定時食藥同戒口，盡量少食酸辣重味食物，份量亦要控制。
TVB節目《健康新聞報導》都有提及胃炎呢個話題，並且搵腸胃肝臟科專科嘅李恒輝醫生講解。李醫生指操勞過度會導致精神壓力大，從而令胃酸分泌增加，削弱胃部保護膜，結果令胃黏膜失去平衡而導致胃炎。李醫生提到香港常見胃炎成因有幽門螺旋桿菌感染，同時藥物或煙酒過多都會誘發胃炎。
至於胃炎症狀就有胃部不適如痛楚漲氣、消化不良、食慾不振、噁心、嘔吐。李醫生提到一般胃炎唔會有生命危險，但如果病情轉差就有機會變成胃潰瘍，令胃部出血甚至穿窿，就有機會有生命危險。而長期胃炎亦有可能增加患上胃癌風險。
男子認姦未成年自閉症繼女 官指事主母求情信隻字不提女兒「極度擔心受害人情況」
35 歲鋁窗工人涉於 4 年前，強姦有自閉症及中度智障的 11 歲繼女，再於繼女 13 歲時多次強姦她。繼父承認 5 項強姦罪及 1 項猥褻侵犯罪，原定周四（28 日）在高等法院判刑，法官陳嘉信冀索取被告的精神科醫生及臨床心理學家報告，將判刑押後至 12 月 19 日，期間被告繼續還押。法庭線 ・ 6 小時前
