李小龍誕生85周年紀念展 港鐵香港站中環站舉行(何潁之報道)

【Now新聞台】港鐵周二起，在香港站及中環站設置李小龍誕生85周年紀念展。其女兒李香凝表示，支持在港建立李小龍博物館。

經典的黃色戰衣，加上雙截棍，這個李小龍一比一、彩色矽膠半身像，細緻還原他的神韻。旁邊的藝術牆，除了以剪影重現李小龍經典戰鬥姿勢象徵武者精神，亦配上了他的哲學金句。

想了解他在香港的成長軌跡，可以看看這廿多幅相連同其他展品，周二起在港鐵香港站中環行人隧道及中環站J出口展出。

這個「哲學對話亭」，只要拿起聽筒就可以聽到當年李小龍的武術哲學理念，就好像和他通話一樣。

運輸及物流局局長陳美寶，李小龍基金會主席、即其女兒李香凝，以及武打影星甄子丹等，為李小龍誕生85周年紀念展揭幕。

李小龍女兒李香凝：「我絕對支持這個想法，在香港建立李小龍博物館，那會是美好的事，但就此至今未有人聯繫過我。雖然我很小的時候就失去了他，我仍然受教於他，他仍然給我幫助，在我的日常生活中。不只是他的形象和言辭，還有他的哲學思想，那些可以適用於每個人，人生中的每一種經歷，你不必是武術家，也不必演動作片，你只需要是一個人就能受到影響。」

武打影星甄子丹：「一定支持，因為李小龍是我們的文化遺產，無論他對武術的貢獻、對電影的貢獻，他成為全球的一個標誌，說的是他過身幾十年都仍然在影響無數人，這是值得繼續表揚他及傳遞他的精神下去。」

甄子丹認為應以李小龍IP舉辦更多不同類型活動，吸引旅客訪港。

