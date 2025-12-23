李強促編制十五五規劃網要 以推動高質量發展安排政策

【on.cc東網專訊】中共中央政治局常委、國務院總理李強周一（22日）主持召開國務院「十五五」規劃《綱要草案》編制工作領導小組會議，深入研究《綱要草案》編制工作。李強表示，要着眼於更好發揮規劃引領作用，緊緊圍繞推動高質量發展這個主題來設定指標、安排政策、謀劃項目，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

國家發展改革委在會上匯報《綱要草案》編制進展情況，李強指編制「十五五」規劃綱要是當前一項重要任務，目前已有較好基礎，下一步要集中力量、精益求精做好修改完善工作。他要求，致力發展新質生產力，在推動科技創新、加快培育新動能、促進經濟結構優化升級上取得突破性進展；進一步明確任務舉措，圍繞「十五五」規劃建議明確的戰略任務做好細化實化工作，使規劃內容更貼近發展需要。

此外，要謀劃一批能帶動全局的重大工程、重大項目、重大載體，深入貫徹改革創新的要求，聚焦打通體制機制上的堵點卡點，充分回應社會關切，找準改善民生和擴大內需的結合點。李強強調，《綱要草案》編制要充分發揚民主，廣泛凝聚共識，認真聽取並吸納各方面意見建議，匯集各方智慧，形成發展合力。

