李強出席東亞峰會 促着力解決突出問題改革體系

【on.cc東網專訊】中國國務院總理李強周一（27日）在馬來西亞吉隆坡出席第20屆東亞峰會，表示中方願與各方堅守東亞峰會的初心，圍繞全球治理倡議積極行動，共同努力為地區和平與發展注入更多正能量；並提出持續凝聚廣泛共識，着力解決突出問題，改革完善規則體系。會上通過《東亞峰會20周年吉隆坡宣言》和《東亞峰會關於加強災害準備和應對的本地化預防行動領導人聲明》。

李強表示，相互尊重、平等相待、公平正義等是國與國交往的重要基礎，世界不能退回弱肉強食的叢林法則，只有秉持這些基本認識才能在關鍵時刻作出正確抉擇。他指出，發展經濟、改善民生是本地區各國優先議程，他們應更堅定維護自由貿易體制，努力打造高水平區域自貿網絡，讓區域一體化得到有力有效推進，並繼續在增進民生福祉方面匯聚更多合力，實現普惠包容發展。他認為應共同遵守規則，特別是維護以聯合國為核心的國際體系，支持東盟在區域架構中的中心地位，同時積極推進改革，推動構建更公正合理的全球治理體系。

與會領導人表示，當前國際局勢發生深刻複雜變化，地緣衝突加劇，保護主義抬頭。會上指出，地區國家應恪守多邊主義和《聯合國憲章》等國際法基本原則，協力推進和平建設，本着相互尊重精神開展對話，創新夥伴關係，加強務實合作，攜手應對能源和糧食安全、綠色轉型、氣候變化、公共衞生等挑戰，促進地區以及世界持久和平、穩定和繁榮。

