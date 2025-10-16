李強召開經濟座談會 《直面中美貿易衝突》作者先發言

【on.cc東網專訊】中共中央政治局常委、國務院總理李強周二（14日）下午主持舉行經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。內媒指，著有《直面中美貿易衝突》一書的中國社會科學院美國研究所副所長徐奇淵，率先在會上發言。

徐奇淵、陳斌開、楊赫、張瑜、李洪鳳、江鑫、周宇翔、葉國富等人在座談會上先後發言，其中前4人是專家代表，後4人為企業家代表。首位發言的徐奇淵曾任中國社會科學院世界經濟與政治研究所副所長，研究領域為中美經貿關係、產業鏈供應鏈問題、中國和美國宏觀經濟，代表作有《全球產業鏈重塑：中國的選擇》、《直面中美貿易衝突》。

此外，陳斌開是中國中央財經大學黨委常委、副校長，張瑜是華創證券研究所副所長、宏觀經濟研究主管、首席宏觀分析師，楊赫是工商銀行現代金融研究院副院長、深改辦副主任。眾人就更好地實施宏觀政策、解決當前突出問題提出意見建議，均認為今年中國經濟運行頂住壓力、穩中有進，雖仍面臨一些困難，但有利因素在不斷積累。

李強強調，做好下一步經濟工作關係「十四五」圓滿收官、「十五五」良好開局，要加力提效實施逆周期調節，加強跨年度工作銜接，持續用力擴大內需、做強國內大循環，多措並舉營造一流產業生態，大力支持穩外貿穩外資等。他希望廣大企業家秉持長期主義，持續開拓創新，專家學者則發揮專業優勢，為做好經濟工作和推動「十五五」發展積極建言獻策。

