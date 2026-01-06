李強廣東調研 訪深港科技創新合作區

【on.cc東網專訊】中共中央政治局常委、國務院總理李強上周六至周一（3日至5日）在廣東調研，包括在深圳市聽取深港科技創新合作區規劃發展等情況匯報。他強調，新一年要緊緊圍繞推動高質量發展這個主題，牢記在全國發展大局中的使命，厚植創新發展優勢，勇立改革開放潮頭，只爭朝夕做好經濟社會發展各項工作，奮力實現「十五五」良好開局。

李強在深圳市了解深港科技創新合作區企業運用人工智能賦能新材料、生物醫藥等領域研發進展，察看比亞迪公司新能源汽車展示。他指出，科技創新是贏得未來的關鍵所在，要強化企業創新主體地位，完善政策、資金、人才等支持，依託粵港澳大灣區優勢集聚創新資源，瞄準新興領域和關鍵核心技術加強研發合作，取得更多突破性成果。他又到深圳蛇口郵輪母港直升機場和機器人谷，了解低空經濟發展情況，觀看機械人企業產品演示等。

廣告 廣告

途經深中通道時，李強聽取項目營運及珠江口跨海通道規劃建設介紹，強調要管好用好交通要道，確保安全、順暢運行，更好促進大灣區互聯互通、協同發展。他另在佛山市考察廣東美的廚房電器製造有限公司，參觀數碼化智能化生產線，並在佛山國際陸港了解跨境電商和保稅物流發展營運情況。他與部分科技企業、深圳市政府有關部門負責人座談交流時表示，希望企業搶抓機遇、銳意創新，各級政府部門要加強協調配合，不斷激發經濟發展內生動力。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】