李強晤阿爾巴內塞 願探討推進自貿協定升級

【on.cc東網專訊】國務院總理李強周一（27日）在馬來西亞吉隆坡會見澳洲總理阿爾巴內塞，指中方願與澳方加強發展戰略對接和政策協調，更好發揮中澳戰略經濟對話、經濟聯委會等機制性對話作用，積極探討推進兩國自貿協定的審議和升級，進一步推動經貿合作走深走實，挖掘綠色經濟、高新技術、數字產業等領域合作潛力。

李強表示，中方願與澳方保持戰略溝通，拓展互利合作，繼續攜手前行，打造更成熟穩定、富有成果的中澳全面戰略夥伴關係，更好造福兩國人民，也為地區和世界的和平、穩定與發展作出更大貢獻。中方將繼續支持更多有實力的華企赴澳投資，希望澳方為華企在當地投資經營提供公開、透明和非歧視的環境。他又指，雙方要推進兩國青年、教育、旅遊等交流合作，對於當前全球治理赤字不斷加劇，中方願與澳方加強在聯合國、世貿組織等多邊機制協調，推動全球治理不斷完善發展。

阿爾巴內塞則指，澳方致力推動雙邊關係成熟穩定發展，願與中方加強高層交往和各層級對話，深化相互理解，妥善管控分歧，拓展貿易、綠色經濟、礦產、氣候變化、人文等領域合作。澳方支持中國主辦明年亞太經合組織領導人非正式會議，願與中方保持溝通協作，維護自由貿易體制，促進地區穩定繁榮。

